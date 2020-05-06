支付宝：消费券刺激明显 800万小店五一收入已超去年同期

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息：5月 6 日，支付宝发布了首份「中国小店经济五一报告」。报告显示，在消费券发放和五一小长假的双重刺激下，中国上千万小店正在快速恢复元气。五一期间，有800万小店今年的收入已全面超过去年同期。八成小店主表示，消费券刺激效果明显，希望后续能自己掏钱继续给老顾客发消费券，增加营收。

「小店经济五一报告」显示，消费券，网商贷，直播，外卖，这四大数字化经营手段已成小店复工新武器，其中支付宝消费券对小店生意拉动作用明显。

五一期间，在消费券刺激下，全国800多万小店实现逆风翻盘，单日收入超去年同期水平，其中500多万小店单日收入是去年五一的两倍以上。同比增长小店数量前十的城市为：广州、上海、温州、杭州、深圳、成都、郑州、重庆、北京、武汉。其中郑州凭借支付宝消费券强势带动消费，超过北京，成为北方第一。

截至五一小长假，小店夜经济活跃度已恢复九成，热闹的宵夜摊又回来了。根据调研，小店也已切换「夜间模式」，近五成的小店表示近期营业时间有大幅度延长，超过10%的小店营业时间延长六个小时以上。

调研显示，虽然小店也面临资金短缺进货困难等难题，但仍有九成小店对接下来的经营有信心，超过半数的小店有扩大门面增加预算或是稳步经营的打算。有意思的是，还有八成小店喊话支付宝，表示希望通过支付宝发放小店消费券，并期待推出免排队券，小店跨店通用券等一系列特色消费券。