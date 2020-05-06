支付宝：消费券刺激明显 800万小店五一收入已超去年同期

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 支付宝最新资讯 > 正文

支付宝：消费券刺激明显 800万小店五一收入已超去年同期

2020-05-06 15:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息：5月 6 日，支付宝发布了首份「中国小店经济五一报告」。报告显示，在消费券发放和五一小长假的双重刺激下，中国上千万小店正在快速恢复元气。五一期间，有800万小店今年的收入已全面超过去年同期。八成小店主表示，消费券刺激效果明显，希望后续能自己掏钱继续给老顾客发消费券，增加营收。

微信图片_20200506154754.jpg

「小店经济五一报告」显示，消费券，网商贷，直播，外卖，这四大数字化经营手段已成小店复工新武器，其中支付宝消费券对小店生意拉动作用明显。

微信图片_20200506154917.jpg

五一期间，在消费券刺激下，全国800多万小店实现逆风翻盘，单日收入超去年同期水平，其中500多万小店单日收入是去年五一的两倍以上。同比增长小店数量前十的城市为：广州、上海、温州、杭州、深圳、成都、郑州、重庆、北京、武汉。其中郑州凭借支付宝消费券强势带动消费，超过北京，成为北方第一。

微信图片_20200506154837.jpg

截至五一小长假，小店夜经济活跃度已恢复九成，热闹的宵夜摊又回来了。根据调研，小店也已切换「夜间模式」，近五成的小店表示近期营业时间有大幅度延长，超过10%的小店营业时间延长六个小时以上。

微信图片_20200506154923.jpg

调研显示，虽然小店也面临资金短缺进货困难等难题，但仍有九成小店对接下来的经营有信心，超过半数的小店有扩大门面增加预算或是稳步经营的打算。有意思的是，还有八成小店喊话支付宝，表示希望通过支付宝发放小店消费券，并期待推出免排队券，小店跨店通用券等一系列特色消费券。

网友热搜:

支付宝开放平台服务商2019支付宝理财哪个好支付宝展妍声音视频2019支付宝口令红包支付宝密令在哪里输入支付宝使用方法教程支付宝乐业保门诊支付宝贷款申请流程2017双十二支付宝半价支付宝十周年广告词
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM