阅文回应“ 55 断更节”；微信回应推出“双封”功能；德国电信表示建设5G需要华为

德国电信表示建设5G需要华为

据中国新闻网报道，近日，德国最大电信运营商德国电信表示，希望加强同华为的合作关系，以实现今年年底前新建两千座LTE基站的目标，否则德国电信无法快速解决5G信号覆盖问题。

去年 10 月，德国推出了最新版的“安全规则手册”，根据新规则，德国将不排除让华为参与当地5G网络建设，以此为下一代电信设备供应商提供公平竞争的环境。

1 月 18 日，德国内政部长泽霍费尔在接受采访时表示，若没有华为的参与，德国可能无法在短期内建成5G网络，该建设可能会推迟 5 至 10 年。如有必要将增加额外的安全措施。

微信回应推出“双封”功能

近日，针对微信推出“双封”功能一事，微信 110 回应称，微信官方从未推出过双封功能，也从来没有过双封策略，正常情况下并不存在你举报了骗子反被封号的可能性。”所谓的“已开双封”，往往是骗子或者存在违规行为的用户想出来的花招，目的就是吓唬其他用户避免被举报。在使用微信过程中遇到违法违规行为时，按照正常流程投诉就好，微信核实证据确认违规之后将及时处理。

据悉，网传微信“双封”功能是指，开启该功能的用户一旦遭到投诉，投诉人和被投诉人会同时被封号。

阅文回应“ 55 断更节”

据新浪科技报道，昨日，针对网传“威胁作者断更后不推荐”、“修改作品更新时间”等传言，阅文集团回应称，均为谣言，没有采取任何包括修改更新时间、威胁断更后不推荐等在内的运营措施。

此前，有传言称，网文作家集体发起“ 55 断更节”，抵制阅文方面霸权合同，传言称，阅文会改作者更新时间，断更者以后一律不推荐。