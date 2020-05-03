从0到月入1.2万美元 这个在线辅导平台是怎么做到的？

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从0到月入1.2万美元 这个在线辅导平台是怎么做到的？

2020-05-03 09:14 · 稿源：站长之家

站长之家注：该文为在线辅导平台mkdev.me创始人Kirill Shirinkin和联合创始人Leonid Suschev的采访实录，Kirill Shirinkin目前担任该公司DevOps和云基础架构顾问以及CTO职位。Leonid Suschev负责该公司数字营销业务以及CEO。通过mkdev.me用户可以雇佣编程导师学习技术知识，具体辅导内容包括：订制个人学习计划、实践项目审查代码、获得mkdev俱乐部终生访问权、一次性语音咨询服务等。

目前mkdev.me已经拥有超 40 位导师，每月收入超1. 2 万美元。

QQ截图20200427162644.jpg

做这个产品的初衷是什么

Kirill：

2014 年我就萌生了自己创业的想法，当时我是一名成功的软件开发人员，我写了一本关于如何学习web开发的书籍，帮助了许多人开始了Web开发生涯。它在网上发布后不久，我就收到了许多人的电子邮件，请我教他们编程。

我开始给那些学生开价，并通过电子邮件和Gitter辅导他们，逐渐开始联系我的人多了起来，自然我就产生了构建产品的想法。如果只有两位导师，仅通过电子邮件无法满足大量用户的需求。在mkdev起步一年后，我的老朋友Leo作为联合创始人加入了我的团队，并接管了市场和设计业务。

Leonid：

设计和插图是我一直以来最喜欢做的事情，能通过这件事赚钱那就再好不过了。

产品是如何构建的

Kirill：

我是一名Ruby on Rails开发人员，我花了几周时间编写并推出了mkdev网站的第一个版本，同时，我在mkdev中编写了一个多导师设置，并开始跟踪支付款项，以便收取费用。我们听取了学生和导师的意见，并根据他们的反馈不断改进平台。

QQ截图20200427162720.jpg

产品是如何获取客户的？

Kirill：

mkdev最初的用户大部分来自电子邮件营销。要获得免费的web开发电子书，你必须订阅我们的newsletter。订阅后，我们会向用户发送有用的内容，而不是发送促销活动。

目前，我们的newsletter有超过10，000 个订阅者，至今仍然是我们获得付费客户的主要途径之一。不仅如此，我们还扩大了业务范围，努力探索新的客户来源。

Leonid：

正如Kirill所提到的，我们的营销策略是从newsletter中发展起来的，想要读这本书的人必须订阅newsletter才能得到它。我们在谷歌小组的专门论坛上发了一些帖子，这本书开始自然地传播开来。

我们有一个完善的Ruby on Rails开发者社区。因此，开始向社区内的开发人员提供教学服务是很容易的。

与此同时，我们也开始与我们的粉丝进行沟通。通过这样做，我们亲近消费者了解我户，了解他们的目标和需求，我们从潜在用户和实际用户那里得到有价值的反馈，改进服务，并寻找需要的导师。

我们一直保持这样的沟通，直到用户转变为客户，这有时需要几个月的时间，但我们认为这样的投资是值得的。到目前为止，我们已经扩展到各种编程语言、前端、DevOps、系统工程和移动应用程序开发。

随着我们的学生进入职场宣传我们，我们的服务需求也在持续增长。不仅如此，我们还开始了企业导师计划，这将把业务带到一个全新的高度。

你的商业模式是什么?

Kirill：

我完全是白手起家的，我在做咨询工作的同时，将我的部分主要收入投入到mkdev中。我们从每一笔学生的付款中收取费用，我们收取的费用将用于我们使用的各种web服务、服务器成本和支付承包商。

Leonid：

我们的目标是最大限度地延长每个客户的学习周期。在服务方面，我们为那些购买较长订阅服务的用户提供折扣。统计数据显示，学生在工作或晋升后，只需 19 天就能完全收回辅导费用。

目前我们仍在努力寻求理想价格，随着我们指导质量的提高，我们也提高了培训的最低推荐成本。

随着我们的不断发展，我们将不断增加新的功能，以满足客户不断变化的需求。我们最近为客户增加了一个实时咨询功能，客户只需要与导师进行一个简短的对话，就可以迅速得到解决方案。我们还开始把辅导服务分成更小的部分，代码审查、简历审查和面试演练等。

QQ截图20200427162726.jpg

你未来的目标是什么?

Kirill：

mkdev作为一种产品没有特定的长期目标。它的目的是向用户提供最快和最可靠的学习服务。我们有很多的想法，但还没有机会去探索如何最好的利用我们的导师，以及如何扩大导师的专业知识，向用户推荐最合适的导师。

只要mkdev能继续为使用它的人提供价值，我就会继续运营它。

Leonid：

我已经实现了我的个人愿望：通过做自己喜欢的事情获得收入。不过，这份工作还有一些地方我不满意，我希望mkdev团队能在没有我的情况下继续成长，这样我就可以专注于我喜欢的事情。

注：原文编译自 indiehackers 原文标题 How We Make $12K/Month by Starting a Conversation

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