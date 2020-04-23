创业者自述如何通过6个不同的网站每月赚到1万美元的

站长之家注：罗恩经营着一家叫OneHourProfessor的网站，他在博客中告诉读者他的其他 6 个项目进展情况。他的投资组合由六个不同的网站组成，发展情况也不一样。我们可以通过采访了解罗恩是如何从错误中学习，每月从中赚到 1 万美元的。

您好罗恩，可以简单介绍一下的你的个人背景，和你目前在做什么?

我叫罗恩，对于那些不认识我的人，可以在OneHourProfessor那里找到。

在参与这种网上商业活动之前，我在美国企业界呆了大约八年。那时候一切都很顺利，我有一份收入六位数的工作和一份相当不错的数字营销经理的工作，但是总是有一种创业的冲动，OneHourProfessor网站是我第一次真正接触到这种生活方式。

最初，我打算把OneHourProfessor变成一个在线课程的中心，然后我可以卖给我的用户。 刚开始，我每周在这个网站上写两到三次博客，来吸引用户，但是不管我怎么努力，这些课程似乎都没有卖出去。这个网站的最初想法，以及它取名的原因，是我将制作一个一小时的课程，涵盖与数字营销等理念等传播给我的用户。

其实，我的核心业务是经营一系列成功的网站，这些网站是我从零开始创建的，每个月都会有成千上万的页面浏览量。

这是我一月份最成功的网站分析图片：

我的投资组合由六个不同的网站组成，它们的发展程度各不相同。我大约80%的收入来自一个网站，我正在想办法从其他网站增加收入。

到目前为止，我每个月的收入大约是 1 万美元，利润大约是 8500 美元。我的大部分开支都集中在内容的作者和编辑上，这让我可以专注于更重要的事情。我们团队现在有五个人，虽然他们只是兼职承包商，但是没有他们，我的生意不会成功。

这是我 1 月份Adsense收入的快速快照，也是我每月收入的大部分。

其实我的创业过程并不容易，一开始就遇到很多困难和考验。我从一开始就始终保持了每个月都发布收入报告。回头看看我走了多远，真是太酷了。

以下是我最近六个月收入报告的快照：

我认为我成为一名企业家的主要动机与其说是财务上的，不如说是控制自己的日程。

我每天都要花很多时间往返于公司之间，在办公司里回答老板的问题，这些都让我很不舒服。虽然我花了一段时间来适应这种变化，但是内心还是感觉很煎熬。

您的业务模式是?

如上所述，OneHourProfessor的初衷是为我的用户创建课程并出售这些课程。

虽然我会免费提供的一门特定课程，然后引导用户去购买另一门课程，但这么做似乎没什么用。

我发现互联网营销竞争异常激烈，也就是说，我在“OneHourProfessor”上的业务模式现在更加侧重于会员营销，而不是销售课程。

虽然我每个月确实卖几门课程，但我发现利用会员营销的赚钱方法更为简单。

您有哪些行销策略来增加流量?

从OneHourProfessor创建到现在，我已经创建了许多不同的网站，并且一直重复使用我的网站产生收入的模型，因此我现在的大部分营销策略都集中在三个不同的领域。

首先是找到合适的细分市场，并专注于关键字研究，以确保值得创建一个网站的搜索量。这也是你一开始决定这个网站是否值得建立的关键部分。

第二步是创建高质量的内容。在这一点上，我很少自己写内容并将其大部分内容外包，但是在某些时候，我会写博客或评论，因为我觉得我比某些作家知道如何更好地解释事情。

通常，在我启动的新网站的时候，我会等到网站上已有大约 50 篇文章，然后再开始进行任何扩展尝试链接建构。

第三步也是最后一步，链接构建。毫无疑问，这是我如今花最多时间的地方，虽然这是一种后天习得的技能，但这是你在营销网站时能拥有的最重要的技能。

如果您想通过SEO获得成功，那么就必须这样做。

如今，我大部分时间都在审查编辑在网站上发布的内容以及建立链接。我对自己所做的一切都采取非常系统的方法，基本上我只需要回复电子邮件，同时我的内容继续由我的团队创建。

刚开始可能比较困难，但是现在我每个月都有可观的收入，我可以利用这些钱来发展网站。

这是自创建以来我最成功的网站的快照，显示SEO流量增长：

您面临的最大挑战和需要克服的障碍是什么?

我认为失败是每个企业家都谈论的话题，对我来说，这也是我面临的最大障碍。这中间我经历了多次失败。

我记得有一次在YouTube上创建视频，以试图通过该渠道获得会员佣金，但这是行不通的。我记得至少在各个领域创建了十几个网站，最后都失败了。

实际上，即使是OneHourProfessor，我从一开始就在技术上失败了，因为我最初选择的商业模式不起作用。

这些失败的经验还是很宝贵的，因为它们教会了我哪些事情该做哪些不该做。

我是比较幸运的，因为在开始创业之前我已经掌握了一些互联网营销知识，但网页设计对我来说并不是一个强项。

我不是一个Web设计师，但是我能够找到能帮助我创建网站页面的工具。就个人而言，我使用Thrive Themes 来创建我的网站，这绝对是帮助我成功的天赐之物。

我的最后一个挑战是努力保持工作/生活的平衡，我的妻子几乎每天都对我大喊大叫，因为我通常工作到深夜，我发现这是因为我对自己所做的事情充满热情，以至于我甚至不认为这是工作。工作虽然是我每天工作的一部分，但是除了工作，我需要留出更多的时间来陪伴家人。

您最大的缺点是?

一开始我最大的缺点就是缺钱，无法有足够的资金投入到我的创业项目中来。

即使是现在，我仍然有每个月要支付的账单，但是如果我有10， 000 至20， 000 美元的额外资金来投资我的网站并仍然过上舒适的生活，那将大大推动我的发展。

我还有一个不足之处，我花了很多时间和钱，但是始终无法无法创建一个真正能与Facebook流量配合的桥梁。

尽管我很想创建一门课程并出售成千上万本，但我已经放弃了这个梦想，而是专注于创建特定领域的网站，而这正是我擅长的领域。

你可以浏览我的旧主页，看看我已经走了很长一段路。

在培养和发展“OneHourProfessor”的过程中，您犯过的最严重的错误是什么?

这个问题很难回答，因为我并不是只专注于OneHourProfessor网站。

我记得最初创建了“OneHourProfessor，”在了关键字研究上花了很多时间，创建的内容虽然会给我带来一些流量，但对我的业务毫无价值。

除了“OneHourProfessor”网站之外，我想说的是，我迄今为止犯下的最严重错误是一次处理太多事情。

像大多数企业家一样，我经常有很多想法一起出现，因此，同时启动了三个或四个不同的项目，而只执行其中一个。

网站想要真正成功，你必须专注于一件事情才能是它变得更好。一旦你做到了，你就可以创建程序，聘请优秀的作家，不断地推出高质量的内容。完成后这一阶段后，你可以聘请一个编辑来管理所以事，然后进入下一个项目。

我的个人建议是一次只处理一个项目，然后全身心投入其中。

如果您有机会仅做一件不同的事情，那会是什么?

应该是提高我的网站在社交媒体影响力。虽然我在各个社交平台上都有账号，但是我没有真正运营过。从流量的角度来看，社交媒体营销是非常重要的，我希望我能更好地理解如何通过有机流量和付费方式来扩展我的页面并接触到我的受众。

注：本文编译自failory，原文标题《One Hour Professor： How Ron Makes $10K/Month With 6 Different Websites》