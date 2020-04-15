“荔枝FM”擅播《平凡的世界》有声读物 被判赔50余万元

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:据北京海淀法院消息，因认为路遥创作的小说《平凡的世界》(下称涉案图书)未经其许可被制作成有声读物在“荔枝FM”平台上传播，路遥之女路茗茗以侵害作品信息网络传播权为由，将“荔枝FM”的运营者广州荔支网络技术有限公司诉至法院，要求其赔偿经济损失及合理支出共计 50 余万元。

4 月 15 日，海淀法院公开宣判了此案，判决支持了原告路茗茗的全部诉请。

原告路茗茗诉称，路遥(原名王卫国)系我国当代著名作家， 1992 年路遥去世后，路遥的女儿路茗茗依法继承了路遥全部作品的著作财产权。路茗茗发现，在荔支公司经营的“荔枝FM”平台上存在未经许可制作的涉案图书电子版有声读物(下称涉案图书有声读物)。荔支公司通过网络进行传播并获得了极高的点播量，侵害了路茗茗对涉案图书依法享有的信息网络传播权。

被告荔支公司辩称，荔支公司提供的仅为信息存储空间服务，并没有改变平台上的节目，不知道用户上传的内容存在侵权;且涉案图书出版时间已久远，“荔枝FM”平台受众范围均为 90 后年轻群体，影响力有限，给路茗茗造成的损失较少，认为其主张的赔偿金额过高。

法院经审理后认为，荔支公司虽抗辩称“荔枝FM”平台上的 142 集涉案图书有声读物系其主播用户“平凡的世界小说”上传，但其提交的该用户个人后台注册信息中，缺少真实姓名、身份证号、身份证照片、主播手持身份证照片等关键身份信息，且未提交该主播用户的注册IP地址、注册时间、上传IP地址等相关证据，无法形成完整的证据链条证明涉案图书有声读物系该主播用户上传。荔支公司通过“荔枝FM”在线提供涉案图书有声读物，使相关公众可以在个人选定的时间和地点获得该作品，侵害了路茗茗对涉案图书享有的信息网络传播权。路茗茗要求荔支公司赔偿经济损失及合理开支的诉讼请求，于法有据。

宣判后，被告荔支公司当庭表示将提起上诉。