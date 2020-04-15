部分直播平台青少年模式形同虚设 包括斗鱼、B站等

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息：近日，江苏省消保委联合江苏消费网对近期消费者投诉较多的手机游戏APP和直播平台APP开展调查，包括了 9 个游戏APP和 9 个直播APP。

游戏APP方面，调查结果显示，开心消消乐、奥特曼传奇英雄以及天龙3D(苹果手机) 3 款游戏游客模式可直接充值消费，用户通过游客模式可以直接进入游戏。 9 款游戏均可通过其他账号登录，实名认证流于形式。奥特曼传奇英雄、创造与魔法、第五人格、迷你世界等 4 款游戏未成年实名认证后充值额度不受限。

直播APP方面，所有直播平台体验样本均没有强制实名认证的规定，只需要通过手机号、邮箱等注册或第三方账号例如微信、QQ、微博等登录。抖音、斗鱼、TT语音的个人资料即使填写未成年人的年龄信息，系统也不会自动跳转青少年模式，必须手动设定。哔哩哔哩(苹果手机)在游客模式状态下可以充值、打赏。

此外，所有直播体验平台均使用第三方支付软件如微信、支付宝、京东支付等方式支付，只需要输入第三方软件密码或者使用指纹即可支付，无需验证充值用户是否为网银账户主体，支付方式较为简单，存安全隐患。其中，一直播在充值支付时，会自动勾选“支付宝小额免密支付”，必须手动取消才可改变自动支付方式。

对此，江苏省消保委建议推进“注册实名认证+支付前人脸识别”双认证系统，所有网络游戏用户均须使用有效身份信息才可进行游戏账号实名注册，任何注册用户进行游戏充值或支付消费前，均须开启人脸识别，只有注册用户信息和人脸识别相匹配时，方可进入游戏充值或支付消费程序。

同时，江苏省消保委还将采取“面对面”约谈和“云”约谈相结合的方式，与调查所涉企业充分交流和沟通，争取达成共识，整改优化。