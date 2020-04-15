QuestMobile：企业服务、医疗健康成Q1热门投资领域

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QuestMobile：企业服务、医疗健康成Q1热门投资领域

2020-04-15 11:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息：今天，QuestMobile发布了《中国移动互联网黑马榜盘点报告》。报告显示，受疫情影响和高频刚需拉动，医疗健康、企业服务、智能硬件、教育、金融等成为 2020 年第一季度的热门投资领域。据不完全统计， 2020 年Q1 中国新经济领域共发生投资 634 起，其中，企业服务、医疗健康分别发生了 130 起、 105 起投资。

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受高频刚需拉动，教育学习、手机游戏、生活服务和办公商务等行业增长迅猛，其中，教育行业期末周日均活跃用户规模大于 1 万的APP就有 254 个，手机游戏 230 个，生活服务 90 个，办公服务 47 个，移动社交 45 个。

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具体来看，周日均用户规模大于 100 万的APP中，腾讯会议、腾讯课堂等均进入前十，复合增长率分别为117.4%(期末周均DAU 1227. 9 万)、38.6%(期末周均DAU 755. 1 万)。此外，剑与远征、无限宝、行走大师等游戏应用也获得了高增长，复合增长率分别为84.3%(期末周均DAU 188. 1 万)、82.2%(期末周均DAU 183. 3 万)、43.4%(期末周均DAU 251. 0 万)。

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3 月份，应用端向轻娱乐、远程教育、远程商务办公、生活服务扩张，例如，钉钉DAU达到1. 6 亿，而且随着直播、会议、点名等等功能的不断推出，单日人均时长达到49. 5 分钟( 1 月初为13. 5 分钟)、单日使用次数18. 2 次( 1 月初为8. 5 次)。

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