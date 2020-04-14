工信部：2020一季度24家企业被纳入电信业务经营不良名单

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 工信部最新资讯 > 正文

工信部：2020一季度24家企业被纳入电信业务经营不良名单

2020-04-14 13:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息：今日，工信部公布了《2020一季度被纳入电信业务经营不良名单》.

工信部称， 2020 年一季度，依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等相关规定， 24 家企业因无正当理由中止对电信用户的电信服务、接入未备案网站、违反实名制规定、不配合调查等违法违规行为，受到电信管理机构行政处罚并被纳入电信业务经营不良名单。

据名单显示，其中，三大运营商旗下多家分公司在内。

QQ截图20200414140113.jpg

网友热搜:

上海电信营业厅红米1s电信版电信114挂号电信免费提速骗局电信4g卡突然变成3g了电信随意卡套餐介绍基础电信业务名词解释电信大王卡电信卡4g套餐有哪几种电信诈骗数据分析
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM