工信部：2020一季度24家企业被纳入电信业务经营不良名单

经过数个月的监管审查，T-Mobile和Sprint正式完成了价值 260 亿美元的合并。合并后的新母公司名为T-Mobile，目前将在纳斯达克以股票代码TMUS交易，而Sprint将不再在纽约证交所交易。T-Mobile还透露，其首席执行官的交接正在提前进行。John Legere原计划留任至 4 月底，但Mike Sievert提前一个月被任命为CEO，立即生效。