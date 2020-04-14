工信部：2020一季度24家企业被纳入电信业务经营不良名单

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息：今日，工信部公布了《2020一季度被纳入电信业务经营不良名单》.
工信部称， 2020 年一季度，依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等相关规定， 24 家企业因无正当理由中止对电信用户的电信服务、接入未备案网站、违反实名制规定、不配合调查等违法违规行为，受到电信管理机构行政处罚并被纳入电信业务经营不良名单。
据名单显示，其中，三大运营商旗下多家分公司在内。
站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息：今日，工信部公布了《2020一季度被纳入电信业务经营不良名单》.
工信部称， 2020 年一季度，依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等相关规定， 24 家企业因无正当理由中止对电信用户的电信服务、接入未备案网站、违反实名制规定、不配合调查等违法违规行为，受到电信管理机构行政处罚并被纳入电信业务经营不良名单。
据名单显示，其中，三大运营商旗下多家分公司在内。
经过数个月的监管审查，T-Mobile和Sprint正式完成了价值 260 亿美元的合并。合并后的新母公司名为T-Mobile，目前将在纳斯达克以股票代码TMUS交易，而Sprint将不再在纽约证交所交易。T-Mobile还透露，其首席执行官的交接正在提前进行。John Legere原计划留任至 4 月底，但Mike Sievert提前一个月被任命为CEO，立即生效。
3月26日消息，电信运营商T-Mobile2019年秋季开始支持Apple Pay在其零售店购物，可用于购买最新的iPhone或iPad，且不收取月租费。现在T-Mobile宣布Apple Pay还支持用来支付每月账单，并且还可以获得3%的返利。但是在T-Mobile网站上是不支持使用Apple Pay购买Mac、iPhone等产品。
昨日，有拼多多员工称，自己的账号被淘宝封禁，表现包括领不了任何优惠券，无法在聚划算百亿补贴等类目下单。对此，阿里巴巴聚划算发文回应称，非常欢迎拼多多员工到聚划算购物，但我们永远对一切违规行为说不! 任何平台都不会拒绝任何一位正常的消费者，这是一个非常基础而显见的前提。
3月24日消息，近日中央纪委国家监委网站公布了十九届中央第三轮巡视整改进展情况，其中包括对中国移动、中国联通、中国电信国内三大运营商整改进展情况的通报，其中涉及了套餐选择、骚扰电话和垃圾短信等多个与消费者密切相关的问题。
越来越多国家政府正在依靠手机定位来追踪和控制COVID- 19 的传播。包括德国电信(T-Mobile)、Orange和沃达丰在内的八家欧洲运营商已同意与欧盟委员会共享手机定位数据，以帮助测量新冠病毒的传播范围。该举措引发了部分人对隐私问题的担忧，不过欧盟方面表示会保护用户数据安全。
3月18日消息，近日包括EE、O2、沃达丰在内大多数英国运营商都出现了服务故障，故障导致用户无法拨打电话、发送短信以及使用移动数据服务等，据悉本次服务故障的原因可能是疫情导致的在家办公，网络服务需求激增有关。
3 月 26 号，工信部 2020 年大数据产业发展试点示范项目正式公布。研祥智能「工控设备大数据分析及远程管理与应用示范」成功入选，也是全国工控行业唯一入选企业。此前，工信部在全国范围内公开遴选 2020 年大数据产业发展试点示范项目，旨在通过试点先行、示范引领，总结推广可复制的经验，做法。近段时间，以工业互联网、大数据、5G为代表的新基建成为点亮中国经济未来的新希望，制造业转型升级如火如荼，如何助力企业实现高质量
谁会把 11 亿人都在用的微信视为仇敌?移动、联通，中国电信，三大运营商，有一个算一个。2011 年微信崛起以来，运营商的新业务“飞信”被迫灰飞烟灭，一度堪称营收和利润重要支柱的短信，也从此一蹶不振。
中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的防骚扰服务要怎么开通，开通一键防骚扰的具体操作是什么呢，这里我们来看下三大运营商开通防骚扰的方法。
三大运营商计划在年内推出升级版短信服务5G消息。业内人士指出，5G消息可能按流量计费，价格有望比目前的短信和微信更优惠。
新冠肺炎疫情，是新中国成立以来，发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。而要战胜疫情，我们最有力的武器就是科技。2月4日，工业和信息化部科技司发布了《充分发挥人工智能赋能效用 协力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情倡议书》。倡议人工智能相关学(协)会、联盟、企事业单位进一步发挥人工智能赋能效用，组织科研和生产力量，把加快有效支撑疫情防控的相关产品攻关和应用作为优先工作。积?
据工信部官网消息，国务院联防联控机制于今日上午举行新闻发布会，工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏在回答记者问时指出，目前，电子信息行业平均复岗率已达95%。从重点企业来看，中芯国际、京东方、华星光电等企业复岗率已超过90%；
今日，工信部发文称，针对媒体报道的新浪微博因用户查询接口被恶意调用导致App数据泄露问题，工业和信息化部网络安全管理局对新浪微博相关负责人进行了问询约谈，要求其按照《网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规要求，对照工信部等四部门制定的《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》，进一步采取有效措施，消除数据安全隐患。
2019 年 6 月，我国发放5G商用牌照; 2019 年 10 月 30 日，三大运营商宣布5G正式商用，4G改变生活，5G改变社会。2019 年，三大通信运营商(移动、电信、联通)早已纷纷开始为5G商用进行前期投资铺垫。在 2020 开年的特殊疫情之下，一个多月的“休眠”更是让5G有了更充分的准备期。今年，5G建设正加倍提速，迅速普及。5G政策暖风频吹，运营商加快5G建设步伐近期，中央密集部署新型基础设施建设(以下简称新基建)，其中多次提到加快5G网
今日，工信部表示，将加快推进5G网络建设进度，预计年底全国5G基站数超过 60 万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。截至 2 月底，全国建设开通5G基站达16. 4 万个。
工信部网站于3月24日发布消息，3 月 21 日，针对媒体报道的新浪微博因用户查询接口被恶意调用导致App数据泄露问题，工业和信息化部网络安全管理局对新浪微博相关负责人进行了问询约谈，要求其按照《网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规要求，对照工信部等四部门制定的《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》，进一步采取有效措施，消除数据安全隐患。
今天，工信部副部长辛国斌在新闻发布会上表示：目前，钢铁、电子行业复岗率均超过90%，纺织、机械、轻工等在70-90%之间。在高新技术上，智能手表、智能手环等消费升级类产品以及半导体分立器件等高技术产品产量增速保持逆势增长。
近日，中央纪委国家监委网站通报了对中国移动、中国联通、中国电信第三轮巡视整改进展情况。中国移动、中国联通和中国电信针对之前巡视组巡视后发现的问题，公开回应称，将积极改正相应问题，比如推动简化资费试点，促进透明消费;整改新老用户不同权和解决套餐数量多等问题。
4 月 7 日，工信部网站公布了型号为EBG-AN10 和EBG-AN00 两款荣耀新机的信息。从该网站公布的参数信息可以猜测，这应该就是即将发布的荣耀30系列手机。同时，网站上还公布了很多荣耀 30 系列手机的亮点。
最近一段时间来，复工是已经成为全国各行各业的头等大事。电子信息行业作为国内制造业的重点，在疫情期间都在力保正常生产，目前更是全面复工的表率。