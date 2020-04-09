爱奇艺优酷等11家视频音频网站被约谈 因增设收费项目等

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爱奇艺优酷等11家视频音频网站被约谈 因增设收费项目等

2020-04-09 16:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息:中国消费者报报道， 4 月 8 日，浙江省消费者权益保护委员会根据前期对爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、腾讯体育、PP视频、乐视视频和哔哩哔哩九大视频平台以及喜马拉雅和蜻蜓FM两大音频平台的会员消费体验结果，对上述存在问题的视、音频网站进行约谈并提出整改意见。

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主要问题包括了：广告特权描述不清，涉嫌虚假宣传、自动续费扣款未提醒、默认勾选自动续费，开通容易取消难、增设收费项目、购买的付费节目不能全屏观看、信息收集授权形同虚设、充值金额固定，退余额渠道不通畅，且充值余额安卓、iOS客户端不通用、部分视、音频网站中对安卓、iOS消费者同片不同价，涉嫌价格歧视、个别App内广告导向“微商”，且客服无法提供相应证明文件等。

在约谈会上，喜马拉雅、腾讯视频和芒果TV的代表均回应已着手整改相关问题。

喜马拉雅表示，会员到期自动续费这一问题，安卓用户可直接在页面取消，ios用户点击页面超链接也可取消。

腾讯视频表示，消费者信息授权后可设置关掉好友信息，同时隐私条款的公示将进一步保障消费者隐私权益。

芒果TV表示，将明确告知会员广告权益，包括一键关闭广告;跳过广告明细等。

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