抖音、快手、B站、抖音等宣布4月4日停止娱乐直播活动

站长之家(ChinaZ.com) 4月4日 消息:为表达全国各族人民对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，国务院发布公告，决定 2020 年 4 月 4 日举行全国性哀悼活动。

4 月 4 日0： 00 起，快手、斗鱼、B站等直播平台给出公告称，将在 2020 年 4 月 4 日全国性哀悼活动期间，停止娱乐直播活动。

B站官方称将于 2020 年 4 月 4 日 0 点至 24 点暂停所有直播内容，同时今日更新的番剧将统一延期至 4 月 5 日0： 30 更新。同时，也呼吁全体主播共同悼念逝者、寄托哀思。我们对所有参加抗疫的工作人员致以最崇高的敬意。

快手方面表示，为深切哀悼在抗击新冠肺炎疫情斗争中牺牲的烈士和逝世的同胞， 2020 年 4 月 4 日全国性哀悼活动期间，快手平台将停止娱乐直播活动。让我们一起在缅怀中团结向前，迎接严冬后的春天。





抖音方面也表示，为深切哀悼在抗击新冠肺炎斗争中的牺牲烈士和逝世同胞， 2020 年 4 月 4 日0： 00 起将关闭直播入口，我们一起深切哀悼。

此外，两大直播平台斗鱼、虎牙同样也发布公告停止平台上所有娱乐直播活动。

昨晚，腾讯、网易游戏、完美世界游戏官方纷纷发表公告，宣布 4 月 4 日00： 00 起停服一天。