《智能电视开机广告服务规范》发布 开机广告不应超过30秒

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:近日，中国电子视像行业协会正式发布《智能电视开机广告服务规范》，将于2020年9月13日起正式实施。该标准由创维、海信、TCL、长虹、康佳、海尔、乐视、三星、索尼、LG、夏普等国内外主流彩电品牌厂商，以及智能电视运营服务平台、产品质量监督检验机构、学术研究机构、市场研究机构共同制定。

据悉，该标准要求品牌厂商在产品销售环节，以及产品说明书、包装箱、系统界面中对具有开机广告的产品做出明确提示，以便用户在知情的情况下选择产品，维护消费者的知情权和选择权。同时，为了保障用户体验，标准对智能电视开机广告的服务获取条件、启播时限、播放时长、广告提示、剩余时长提示、关闭能力，以及对广告内容的合法性、有效性、流畅度、清晰度、最大音量等方面都提出了明确要求，并在标准中提供了验证方法。

其中，《规范》要求，如智能电视未接入互联网，不应提供开机广告服务。开机广告展示应在用户屏幕点亮后尽快开始启播，如超过15秒仍未能播放，本次开机建议不再播放广告。开机广告播放总时长不应超过30秒广告播放总时长在15秒以内为宜。

此外，《规范》还要求播放开机广告时必须具有「广告」提示标识。