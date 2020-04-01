抖音回应被列被执行人：用户侵权造成 平台无需承担责任

3月13日据36氪消息，字节跳动在昨天宣布组织升级后，在昨日凌晨再次发布了新的高管职责调整通告，原西瓜视频总裁张楠将担任移动办公产品“飞书”负责人，向字节跳动副总裁谢欣汇报。张楠于2014 年底加入公司，从零组件了字节跳动的用户增长团队，负责数据分析和 BI、效果广告投放。此前字节跳动已经宣布，任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。