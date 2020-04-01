抖音回应被列被执行人：用户侵权造成 平台无需承担责任

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息：据新京报报道，今日，针对“抖音运营主体新增被执行人信息”一事，字节跳动回应称，本案系因抖音用户在抖音平台中发布的视频内容，涉嫌侵犯原告名誉权所引发。法院经审理认定，抖音平台仅提供平台服务，在收到投诉后已及时删除侵权视频，无需承担责任。公司会积极与法院联系并进行沟通，撤回对我方的执行措施。
此前，据中国执行信息公开网显示，抖音运营主体微播视界新增一条被执行人信息，执行法院为上海市浦东新区人民法院，执行标的0元。
站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息：据新京报报道，今日，针对“抖音运营主体新增被执行人信息”一事，字节跳动回应称，本案系因抖音用户在抖音平台中发布的视频内容，涉嫌侵犯原告名誉权所引发。法院经审理认定，抖音平台仅提供平台服务，在收到投诉后已及时删除侵权视频，无需承担责任。公司会积极与法院联系并进行沟通，撤回对我方的执行措施。
此前，据中国执行信息公开网显示，抖音运营主体微播视界新增一条被执行人信息，执行法院为上海市浦东新区人民法院，执行标的0元。
3 月 7 日起，字节跳动旗下多款产品，如西瓜视频、今日头条、抖音将共同联合德云社、开心麻花、笑果脱口秀、嘻哈包袱铺四家国内喜剧厂牌推出线上“喜剧场”。郭德纲、沈腾、李诞、高晓攀将分别携各自团队带来新作品的线上首演。此次线上“喜剧场”也将采用“直播+点播”的呈现形式。
3月5日消息，字节跳动公司旗下的西瓜视频联合今日头条、抖音共同发起“齐心战疫 ，八方助农”农产品直播售卖活动。湖南益阳、安徽砀山、广西平南、新疆尉犁、辽宁庄河等 10 个地区的县长分别于 2 月 29 日至 3 月 2 日在西瓜视频直播售卖当地特色农产品，尝试用新技术解决农产品因疫情销路受阻的问题。
会拍视频，却不知道如何利用抖音等社交工具进行营销?想利用短视频做营销，却又无从下手?不用担心，这些问题，抖音都替你考虑好了。自3月1日到3月15日，抖音“中小企业护航计划”(以下简称“护航计划”)再次启动，持续为中小企业主提供包括流量扶持、运营培训、销售支持等多项服务，助力企业通过抖音直播卖货等方式，轻松做好短视频营销。抖音新一期“护航计划”全面升级服务内容，持续为中小企业保驾护航，其中对绝大多数企业都有
入场短视频已经是教育机构在 2020 年讨论最热的话题之一，背后价值毋庸赘言，多半是要做，无非是「早一步做or晚一步做」的时间差异。
3月5日据“今日网红”消息，短视频平台抖音正在内测语音直播交友功能。公会主播将抖音升级到最新版本，即可开通该板块。该功能目前仅支持安卓端，iOS版本暂时未发布该功能。一张公会开启抖音语音直播的海报显示，“语音直播”正式开启时间为 3 月 2 日，并标注了“日结”、“高提成”、“内测名额有限”等关键词。
重度游戏，将会是字节跳动今年的焦点。据“晚点Latepost”此前报道，字节跳动将在 2020 年推出一款MOBA(多人在线战术竞技游戏)、一款SLG(策略类游戏)和MMO游戏(大型多人在线游戏)。
3月13日据新浪科技报道，今日有消息称，涉及西瓜视频、飞书、抖音等核心业务，以及HR和战略投资等职能板块的负责人，均有调整和变动。这也是字节跳动成立以来，规模最大的一次调整，涉及业务线负责人数量最多、职位层级最高。对于西瓜视频、飞书主要负责人的变动，字节跳动方面表示不予置评。
3月16日，字节跳动医务救助基金发布公示，在不到一个月的时间里，共有 30231 位字节跳动员工为中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金捐款，总计金额达到17285026. 73 元。同时，字节跳动公司也为这笔善款进行1： 1 配捐。至此，字节跳动医院救助基金总金额增至4. 05 亿元。
3月13日据36氪消息，字节跳动在昨天宣布组织升级后，在昨日凌晨再次发布了新的高管职责调整通告，原西瓜视频总裁张楠将担任移动办公产品“飞书”负责人，向字节跳动副总裁谢欣汇报。张楠于2014 年底加入公司，从零组件了字节跳动的用户增长团队，负责数据分析和 BI、效果广告投放。此前字节跳动已经宣布，任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。
张一鸣在字节跳动成立八周年之际发布内部信，宣布组织全面升级。在新的组织架构中，张一鸣任全球CEO，中国区域事务由张利东、张楠协调管理。其中，张利东任董事长，张楠任CEO，分别负责中国地区职能和业务工作。
关于在线办公的发展，我从行业观察者的角度分别写了《在线办公，昙花一现》和《经此一役，在线办公未来态势几何》两篇文章。最近，我以一名用户或者说是产品经理身份，亲自体验了当下热门的在线办公软件产品。借此想和大家再聊聊我使用之后的感想。
字节跳动在日本市场推出了一款以武术为主题的视频游戏《Combat of Hero》(《我功夫特牛》)，并且大获成功。
种种迹象表明，字节跳动正在向云计算进军。“最近收到了字节跳动的招聘邀请，”一位云计算企业销售向全天候科技表示，“从交流过程和职业描述来看，这不是一个对内项目，是To B的云计算业务。”
日前，字节跳动筹谋已久的音乐流媒体终于“千呼万唤始出来”——Resso，这个字节跳动旗下面向海外市场的音乐流媒体平台，正式在印度首发上线了。
3 月 12 日起，张利东担任字节跳动(中国)董事长，作为中国职能总负责人，全面协调公司运营，包括字节跳动中国的战略、商业化、战略合作伙伴建设等;抖音 CEO 张楠将担任字节跳动(中国)CEO，作为中国业务总负责人，全面协调公司中国业务的产品、运营、市场和内容合作，包括今日头条、抖音、西瓜视频、搜索等业务和产品。两人向张一鸣汇报。
3月12日，今天字节跳动创始人张一鸣发布全员内部信，张一鸣表示字节跳动要做一个比较大的组织升级，公司会任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。
错过了 2012 年的公众号，错过了 2018 年的抖音，不要再错过 2020 年的视频号。流量红利消退是老生常谈了，占领早期流量平台，插跟扁担就能生花的年代，一去不复返了。
我的微信视频号入口出现的很晚，前几天才出现。这几天观察了下，UI和形式比较像Instagram，内容的话比较偏向抖音。
3月25日据36氪报道称，锤子科技创始人罗永浩已经和抖音直播平台独家签约，未来会在抖音开启直播带货，同时罗永浩的直播间号也在今天被曝光。
在《三体》中，刘慈欣提出了黑暗森林法则和猜疑链，即宇宙像是暗无边际的森林，而处在其中的文明如果主动发声就会暴露自己;在猜疑链的思维模式下，暴露就意味着遭到其他高阶文明的毁灭。