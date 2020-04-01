抖音回应被列被执行人：用户侵权造成 平台无需承担责任

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抖音回应被列被执行人：用户侵权造成 平台无需承担责任

2020-04-01 16:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息：据新京报报道，今日，针对“抖音运营主体新增被执行人信息”一事，字节跳动回应称，本案系因抖音用户在抖音平台中发布的视频内容，涉嫌侵犯原告名誉权所引发。法院经审理认定，抖音平台仅提供平台服务，在收到投诉后已及时删除侵权视频，无需承担责任。公司会积极与法院联系并进行沟通，撤回对我方的执行措施。

抖音2

此前，据中国执行信息公开网显示，抖音运营主体微播视界新增一条被执行人信息，执行法院为上海市浦东新区人民法院，执行标的0元。

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