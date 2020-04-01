麻省理工学院团队设计新急救呼吸机：价格低廉 制造更简单

近日，呼吸机尤其是有创呼吸机的增产供应问题备受关注。日前，工信部产业政策与法规司司长许科敏表示，截至 3 月 29 日，我国呼吸机主要生产企业累计向全国供应呼吸机2. 7 万多台，其中有创呼吸机 3000 多台，同时我国还紧急向国外提供有创呼吸机 1700 多台。 ( 2 月 26 日，迈瑞医疗正在核对首批发给意大利的抗疫设备清单) 记者了解到，作为我国最大的医 疗器械生产商，迈瑞医 疗在中国院用有创呼吸机出口占比达60%以上。“有创?