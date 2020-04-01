麻省理工学院团队设计新急救呼吸机：价格低廉 制造更简单

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麻省理工学院团队设计新急救呼吸机：价格低廉 制造更简单

2020-04-01 11:02 · 稿源：站长之家

据外媒报道，麻省理工学院的科学家团队(名为E-Vent)发明了一种急救呼吸机，这种呼吸机价格低廉，并且制造起来也比较简单。据悉，新设备不同部分的总成本在 400 美元至 500 美元之间，该团队计划在网站上分享他们的设计，以便制造商和公司能够为世界各地的医院制造救生设备。（interestingengineering

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