麻省理工学院团队设计新急救呼吸机：价格低廉 制造更简单

据外媒报道，麻省理工学院的科学家团队(名为E-Vent)发明了一种急救呼吸机，这种呼吸机价格低廉，并且制造起来也比较简单。据悉，新设备不同部分的总成本在 400 美元至 500 美元之间，该团队计划在网站上分享他们的设计，以便制造商和公司能够为世界各地的医院制造救生设备。（interestingengineering）
据外媒报道，麻省理工学院的科学家团队(名为E-Vent)发明了一种急救呼吸机，这种呼吸机价格低廉，并且制造起来也比较简单。据悉，新设备不同部分的总成本在 400 美元至 500 美元之间，该团队计划在网站上分享他们的设计，以便制造商和公司能够为世界各地的医院制造救生设备。（interestingengineering）
麻省理工学院校长L. Rafael Reif在给学校的一封信中表示，学校将在本学期剩下的时间里把所有的课程都转移到网上授课，以减缓新冠病毒的传播。
3月19日消息，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，如果呼吸机短缺的话，特斯拉将生产呼吸机。此前美国通用汽车和福特汽车已在商讨如何转产呼吸机等医疗设备，以应对新冠肺炎病毒的暴发。另外特斯拉加州工厂已经开始减少员工数量，从原本的10000名员工减少至2500人，周产量也将减少至1000至2000辆。
截止到 3 月 23 日下午 18 时，美国冠肺炎确诊病例已达 46438 例，随着新冠肺炎疫情在美国的爆发，呼吸机等医疗设备将面临供应紧缺。
近日，呼吸机尤其是有创呼吸机的增产供应问题备受关注。日前，工信部产业政策与法规司司长许科敏表示，截至 3 月 29 日，我国呼吸机主要生产企业累计向全国供应呼吸机2. 7 万多台，其中有创呼吸机 3000 多台，同时我国还紧急向国外提供有创呼吸机 1700 多台。 ( 2 月 26 日，迈瑞医疗正在核对首批发给意大利的抗疫设备清单) 记者了解到，作为我国最大的医 疗器械生产商，迈瑞医 疗在中国院用有创呼吸机出口占比达60%以上。“有创?
周一，通用电气(General Electric)工厂工人分别发起了两场抗议活动，要求该公司将其喷气发动机工厂改为制造呼吸机。这些抗议活动发生之前，通用电气刚刚宣布将裁减10%的美国航空业员工，解雇近 2600 名员工，并“临时”裁减50%的维修工人，以节省公司“ 5 亿到 10 亿美元”的成本。
特斯拉 CEO 马斯克在推特表示，特斯拉将在本周内完成大约 1200 台呼吸机的分发，他称，呼吸机的交付、安装和操作是其中最难的部分。上周五，马斯克表示，特斯拉和 SpaceX 的员工正在「研究呼吸机」，尽管他不认为这些机器将来会被需求。
马斯克上周四表示，如果出现短缺，特斯拉将生产呼吸机。随后，马斯克正一步步实现自己的承诺。从最新进展来看，马斯克在Twitter上表示，特斯拉将在本周内完成大约 1200 台呼吸机的分发。他还称，呼吸机的交付、安装和操作是其中最难的部分。
在新冠病毒在美国爆发的情况下，马斯克决定继续运营弗里蒙特特斯拉工厂面临着广泛的批评。现在有人问及是否会用工厂来制造呼吸机时，马斯克表示如果出现短缺，将生产呼吸机。
3月27日消息，知名电器制造商戴森宣布将制造15000台呼吸机，戴森创始人詹姆斯·戴森称，这款名为CoVent的呼吸机可以快速、高效、大量地生产的设备，专门为新型肺炎病人所设计，还可以使用电池供电。目前戴森已经获得来自英国政府的 1 万套呼吸机的订单，最快将在 4 月初准备就绪，戴森目前总计划生产15000套这种呼吸机。
据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官(CEO)埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布，该公司将试图尽快重新开放其纽约超级工厂，以为感染新型冠状病毒的患者生产呼吸机。<br/> <br/>
3月26日，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，公司将“尽可能快地”重新开启纽约超级工厂，为感染新型冠状病毒的患者生产呼吸机。医疗设备制造商美敦力公司首席执行官奥马尔·伊什拉克当天早些时候表示，其已经开始与特斯拉合作，后者很快就将开始在加州弗里蒙特工厂生产呼吸机。
3月23日，特斯拉CEO马斯克通过社交媒体表示，特斯拉和SpaceX将在本周内完成大约1200台呼吸机的分发。上周，纽约市市长白思豪(Bill de Blasio)直接向马斯克求助，希望他帮助缓解为应对新冠而造成的医院设备供应短缺。马斯克也很快做出回应，表示将与医疗科技公司美敦力公司就呼吸机研发的问题进行商讨。
据国外媒体报道，特斯拉、通用、福特都在考虑转产呼吸机，以帮助缓解因新型冠状病毒导致的医疗设备短缺问题。
就在刚刚，马云发布微博称，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会马上会通过“杭州-列日”这条生命运输通道，再捐赠800台呼吸机，连同30万防护服和30万防护面罩一起，用最快的速度送到医疗资源紧缺的欧洲国家的一线医院。
继捐赠了 1255 台免费呼吸机以帮助应对新冠病毒疫情的几天后，特斯拉CEO马斯克在推特表示，该公司将“尽可能快地”重新开放其纽约工厂生产呼吸机。
1日，马斯克通过Twitter表示，将捐献一批FDA（美国食品和药物管理局）认证呼吸机给需要的医院。
昨日，特斯拉CEO埃隆·马斯克发布推特称，将“尽可能快地”重新开放其纽约工厂，为新型冠状病毒患者生产呼吸机。此前，因当地命令，特斯拉表示，将从 3 月 24 日起陆续暂停加州、纽约汽车工厂的生产，以遵守当地命令。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)周一免费提供 1255 台呼吸机，以帮助对抗新冠状病毒疫情。
4月1日据electrek报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布，他们拥有一些呼吸机，准备使用特斯拉的物流网络免费将其送往医院。在上周，马斯克就表示，特斯拉计划迅速重新开放纽约Gigafactory工厂生产呼吸机，并与Medtronic合作在其加州的工厂生产呼吸机。马斯克在社交平台上表示，“我们有额外的FDA批准的呼吸机，将运往特斯拉物流可以覆盖的医院，设备和运输费用是免费的。”
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）周二在 Twitter 上表示，该公司拥有额外的经过美国食品药品管理局（FDA）批准的呼吸机，可以免费运送到特斯拉送货范围内的全球医院。