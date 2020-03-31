vivo S6 5G 手机正式发布： Exynos 980 芯片，2698 元起

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vivo S6 5G 手机正式发布： Exynos 980 芯片，2698 元起

2020-03-31 21:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 31 日消息：今天晚间，vivo 举行了 vivo S6 新品线上发布会，正式推出了 vivo S6 新机。这也是 vivo S 系列首款 5G 手机。

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图片来自 vivo

外观方面，vivo S6 共有多瑙河、天鹅湖及爵士黑三种配色。据官方介绍，vivo S6 正面搭载 AMOLED 水滴屏幕，拥有 103%NTSC 超广色域，超高对比度达 1200000:1，支持屏下指纹。

vivo S6 背部采用 3D 曲面设计，机身为轻巧纤薄的纳米纤维高分子材料，整机重量约 181 克，符合人体工学的极佳握持重量，机身背面的正圆形超清四摄影像系统搭配放射状 CD 纹。

vivo S6 5G手机 8GB+128GB 天鹅湖 前置3200万超清夜景自拍 4500mAh大电池后置四摄 双模5G全网通手机
京东自营
￥2698

配置方面，vivo S6 采用 Exynos 980 芯片，芯片采用 8nm 制程工艺，A77 架构。vivo S6 采用 4500mAh 电池，支持 18W 双引擎闪充。

拍照方面，vivo S6 配备了 3200 万像素前置摄像头，4800 万像素后置四摄，除了 4800 万像素主摄之外，还有 800 万像素超广角、200 万像素景深虚化和 200 万像素微距镜头。

图片来自 @vivo

售价方面，vivo S6 手机 8+128GB 版售价 2699 元，8+256GB 版售价 2998 元，今晚开始 vivo 官网、天猫、京东等线上各大平台、线下所有 vivo 门店开启预售，将在 4 月 3 日线上线下全线开售。

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