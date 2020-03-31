vivo S6 5G 手机正式发布： Exynos 980 芯片，2698 元起

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 31 日消息：今天晚间，vivo 举行了 vivo S6 新品线上发布会，正式推出了 vivo S6 新机。这也是 vivo S 系列首款 5G 手机。

图片来自 vivo

外观方面，vivo S6 共有多瑙河、天鹅湖及爵士黑三种配色。据官方介绍，vivo S6 正面搭载 AMOLED 水滴屏幕，拥有 103%NTSC 超广色域，超高对比度达 1200000:1，支持屏下指纹。

vivo S6 背部采用 3D 曲面设计，机身为轻巧纤薄的纳米纤维高分子材料，整机重量约 181 克，符合人体工学的极佳握持重量，机身背面的正圆形超清四摄影像系统搭配放射状 CD 纹。

配置方面，vivo S6 采用 Exynos 980 芯片，芯片采用 8nm 制程工艺，A77 架构。vivo S6 采用 4500mAh 电池，支持 18W 双引擎闪充。

拍照方面，vivo S6 配备了 3200 万像素前置摄像头，4800 万像素后置四摄，除了 4800 万像素主摄之外，还有 800 万像素超广角、200 万像素景深虚化和 200 万像素微距镜头。

图片来自 @vivo

售价方面，vivo S6 手机 8+128GB 版售价 2699 元，8+256GB 版售价 2998 元，今晚开始 vivo 官网、天猫、京东等线上各大平台、线下所有 vivo 门店开启预售，将在 4 月 3 日线上线下全线开售。