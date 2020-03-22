苏宁云商城：将于2020年4月30日正式停止运营

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苏宁云商城：将于2020年4月30日正式停止运营

2020-03-22 10:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:近日，苏宁云商城发布公告称，因业务调整停止销售服务，并将于 2020 年 4 月 30 日正式停止运营。

对此，苏宁商城提醒用户，请于 2020 年 2 月 29 日前进入用户中心进行提现，逾期不再受理。在 2 月 29 日前，务必自行退订通过云商城所订购的产品，苏宁将按照实际提供服务的时间计算服务费用。截止 2 月 29 日，尚未进行退订操作的用户，云商城将会默认终止所有订购关系;

针对服务商，苏宁云商城表示，需在 3 月 1 日- 3 月 15 日，通过苏宁云服务商控制台，对用户发起的退订进行处理;平台佣金将于 4 月 30 日前返还至服务商易付宝账户。

苏宁易购

以下为苏宁云公告全文：

苏宁云商城停止服务公告

尊敬的苏宁云商城用户、服务商、合作伙伴：

因业务调整，苏宁云商城即日起停止销售服务，并于 2020 年 4 月 30 日正式停止运营，敬请用户及服务商知悉。根据《苏宁会员章程》、《云服务商入驻平台协议》、《云商城合作伙伴开发协议》、《苏宁云商城免责声明》等协议约定，届时各用户、服务商与苏宁云商城之间的相关协议将终止。

自本公告发布之日起，请各用户或服务商按照以下方式实施相关操作，以便顺利完成服务退订：

用户：

1、在 2 月 29 日前，请您务必自行退订您通过云商城所订购的产品，我们将按照实际提供服务的时间计算服务费用，返还剩余款项(如有);如您需要备份数据的，请退订前自行做好备份，苏宁云商城不留存您的任何数据。

2、如果您是苏宁易购平台商家，从苏宁云商城退订后，您还可尝试通过苏宁服务市场继续订购你所需要的相关产品与服务。

3、截止 2 月 29 日，尚未进行退订操作的用户，云商城将会默认终止所有订购关系;

4、若您的云商城账号尚有余额，请于 2020 年 2 月 29 日前进入用户中心进行提现，逾期不再受理。

服务商：

1、您需在 3 月 1 日- 3 月 15 日，通过苏宁云服务商控制台，对用户发起的退订进行处理;我们将于 3 月 15 日之前向您出具对账单，您确认无误后，我们于五日内将相关款项付至服务商易付宝账户;

2、若您现在的用户中含苏宁易购平台商家，或者您希望继续为苏宁易购平台商家提供相关产品与服务，可入驻苏宁服务市场继续提供相关服务;

3、其他用户的续订以您与用户之间的沟通为准，云商城不做要求。

4、平台佣金将于 4 月 30 日前返还至服务商易付宝账户。

感谢您长久以来对苏宁云商城的支持，对因此给您带来的不便深表歉意。

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