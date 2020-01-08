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李彦宏谈未来搜索；百度地图发布春运预测；富士康回应印度建厂取消

2020-01-08 08:03 稿源：站长之家  0条评论
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李彦宏谈未来搜索  

近日，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏出席了印度理工学院举办的Shaastra  2020 科技节。针对“未来搜索”，李彦宏表示，搜索本质上是人工智能的问题，未来会有越来越多的搜索可以直接得到答案，目前搜索首条结果回答了大约60%的查询。未来这一比例还将上升。未来搜索将不仅限于文字，用户还可以用语音、图像或者视频。

此外，李彦宏还表示，未来人们对手机依赖程度会逐步地降低，我们周围都有传感器，有基础设施，它们可以回答我们的问题，为我们服务。

李彦宏 (2)

百度地图春运预测

近日，百度地图发布了《2020年春运出行预测报告》。报告显示，1月21日将出现人口迁徙小高峰，随后人口迁徙逐步回落，除夕当天达到最低水平。随后迁徙再次上升，1月30日再次出现最高峰。预计2月9日将再次出现春运人口迁徙小高峰。

其中，迁出城市主要集中在京津翼、长三角和珠三角地区，沿海城市占大部分。中部城市郑州和西南城市成都，也位列十大热门人口迁出城市之中。河南、江西、安徽等将面临较大规模的返乡潮。周口、阜阳、上饶等地将成为人口迁入城市的前三甲。

此外，报告还显示，重庆、北京、广州、成都、上海、深圳、杭州、西安、长沙、郑州等地将成为十大热门反向春运的目的地，越来越多老人和孩子选择来到大城市与家人过年。

QQ截图20200108080753.jpg

富士康回应印度建厂取消

昨日，针对“印度建厂取消”一事，富士康回应称，错误不实说法，目前集团配合主要客户在当地生产进行一切顺畅。集团于全球各地的投资规划，皆会定期检视各国政经情势，并配合客户的需求调整，为客户、公司、股东、员工以及合作伙伴争取最大权益。

此前，有媒体报道称，印度马哈拉施特拉邦工业部长苏巴什·德赛宣布，与富士康在当地合作建立电子制造工厂的交易已经取消。德赛表示，由于富士康与苹果公司的内部纠纷，这笔交易将无法进行。

富士康


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