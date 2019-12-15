时代周刊评10年来影响重大的十大科技产品

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息：《时代》周刊在12月13日评选出了10年以来影响力最大的十大科技产品，该榜单评选了自2010年以来的10大科技产品，其中iPad、特斯拉Model S、任天堂Switch等产品入选。

《时代》周刊评选出的10 年内拥有巨大影响力的十大科技产品分别是： iPad、特斯拉Model S、树莓派、谷歌Chromecast、任天堂Switch掌机、大疆幻影无人机、亚马逊Echo智能音箱、苹果Apple Watch智能手表、AirPods耳机、Xbox手柄。

此前《时代》周刊多年评选的十大科技产品中，iPad多次被评选到这一榜单中，而最早的一代iPad是在2010年推出，当时乔布斯拿出这款产品时就惊艳到了全世界科技圈。

在以上产品中，时代周刊特别提到了任天堂Switch掌机，他们认为任天堂自1989年发布Game Boy以来就一直在游戏主机/掌机领域获得不错的声誉，而这款Switch自2017年发布以来也同样让这家公司获得大家的欢迎。

根据任天堂公布的数据，目前Switch全球销量超过了 4100 万台，国行版本的Switch在12月10日正式开售，当天的销量已超过 1 万台。