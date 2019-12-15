“扫一扫”分享到微信

见闻

时代周刊评10年来影响重大的十大科技产品

2019-12-15 19:47 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息：《时代》周刊在12月13日评选出了10年以来影响力最大的十大科技产品，该榜单评选了自2010年以来的10大科技产品，其中iPad、特斯拉Model S、任天堂Switch等产品入选。

任天堂

《时代》周刊评选出的10 年内拥有巨大影响力的十大科技产品分别是： iPad、特斯拉Model S、树莓派、谷歌Chromecast、任天堂Switch掌机、大疆幻影无人机、亚马逊Echo智能音箱、苹果Apple Watch智能手表、AirPods耳机、Xbox手柄。

任天堂 Nintendo Switch 国行续航增强版 NS家用游戏机 便携掌上游戏机 红蓝主机
京东自营
￥2099

此前《时代》周刊多年评选的十大科技产品中，iPad多次被评选到这一榜单中，而最早的一代iPad是在2010年推出，当时乔布斯拿出这款产品时就惊艳到了全世界科技圈。

在以上产品中，时代周刊特别提到了任天堂Switch掌机，他们认为任天堂自1989年发布Game Boy以来就一直在游戏主机/掌机领域获得不错的声誉，而这款Switch自2017年发布以来也同样让这家公司获得大家的欢迎。

根据任天堂公布的数据，目前Switch全球销量超过了 4100 万台，国行版本的Switch在12月10日正式开售，当天的销量已超过 1 万台。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

挪威电信 华为 5G

挪威电信：华为将继续参与该国5G网络建设

· 挪威电信 华为 5G
5G iPhone 苹果iPhone销量

分析师：2020年5G iPhone销量恐令人失望

· 5G iPhone 苹果iPhone销量
小鹏汽车 小鹏汽车回应 小鹏汽车股东出质股权

小鹏汽车回应“股东集体出质全部股权”：正常调整

· 小鹏汽车 小鹏汽车回应 小鹏汽车股东出质股权
快递 春节快递停运 春节快递不停运

春节快递不停运！快递企业：全年无休

· 快递 春节快递停运 春节快递不停运
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
直播 淘宝直播 抑郁

95后小伙直播鸡叫抗抑郁 网友：听听鸡叫就能解压

· 直播 淘宝直播 抑郁
人工皮肤面膜 面膜 医美

世界首个人工皮肤面膜问世：用完如同长出了一层新皮肤

· 人工皮肤面膜 面膜 医美
查看更多
﻿

编辑推荐

特斯拉发布家用太阳能系统，日发电量达77度

[见闻]· 12月15日

时代周刊评10年来影响重大的十大科技产品

[见闻]· 12月15日

挪威电信：华为将继续参与该国5G网络建设

[见闻]· 12月15日

分析师：2020年5G iPhone销量恐令人失望

[见闻]· 12月15日

小鹏汽车回应“股东集体出质全部股权”：正常调整

[见闻]· 12月15日

春节快递不停运！快递企业：全年无休

[见闻]· 12月15日

广州开始试运营自动驾驶出租车，手机一键呼叫

[见闻]· 12月14日

全球首个3D打印机建造的社区将诞生，1天可建2栋房

[见闻]· 12月14日

关闭