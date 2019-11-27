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扎心！一比特币用户因密码问题无法提取账户中的1800枚比特币

2019-11-27 10:02 稿源：站长之家  0条评论
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比特币、区块链 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:对于大多数比特币用户群体来说，本文的例子可能是最新的教训。一位比特币投资者因比特币钱包密码无效问题而无法提取账户 1800 枚比特币，可以说相当扎心。

 据Cointelegraph报道，Reddit 用户u/lumanubrecon称，截至 11 月 26 日，其账户中的 1800 枚比特币已无法获取。该用户表示，这些比特币最初于 2016 年存储在“brain wallet”中，但当他使用当时生成的密码短语来恢复钱包时，该钱包却并未解锁。

 据悉，brain wallet是比特币钱包的一种形式，通常根本不涉及密码的物理或数字记录。取而代之的是，用户创建一个密码短语，它很容易回忆，但很难破解。举个例子，密码是一个简单的句子，brain wallet把标准字母换成类似这些字母的符号。

 u/lumanubrecon表示，除了记住通行短语，我还把它写在一本书里。而现在，当我键入密码短语时，它不会生成我发送1800 个比特币的地址。

 根据监测资源Bitinfocharts的数据， 2016 年只有两个出现初始余额约为1800 BTC的钱包。这两家公司后来都进行了多次入站交易，而 2017 年其中一个钱包只剩下 1000 个BTC( 716 万美元)。

 当然，有另外一位Reddit用户质疑u/lumanubrecon分享的故事是假的。不管真实性如何，如何安全保护加密货币资产问题还是很值得关注的。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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