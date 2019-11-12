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报告：AirPods成为苹果有史以来销量增长第二快的产品

2019-11-12 16:41 稿源：站长之家  0条评论
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airpod,苹果无线耳机

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:中国分析师认为，苹果 AirPods的人受欢迎程度正在推动中国的无线耳机和零件制造商的发展。

patentlyapple报道，根据最新的亚洲一份报告指出：无线耳机AirPods是苹果有史以来销售第二快的产品，仅次于iPhone。如今，价位更高的AirPods Pro(增加了降噪等功能)也非常畅销。分析人士称，随着消费者放弃了旧式有线耳机，转而追求更酷的外观和更优质的声音，无线耳机的市场发展还处于早期阶段。

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中泰证券的分析师在一份新报告中写道：真正的无线立体声将成为消费电子产品下一个重点。它将成为继智能手机之后的下一个能够“创造增长奇迹”的产品

AirPods的主要组装商Luxshare Precision Industry等中国公司正从中受益。该公司今年增长了200%以上，而苹果的第二大组装商GoerTek今年增长了193%，值得注意的是GoerTek的增长业务还包括来自华为的合同。

中泰证券在其报告中表示， 2019 年，Luxshare可能会成为AirPods的主要供应商，占有的份额将达到60%至70%。

报告还称，全球约有 9 亿至 10 亿iPhone用户，因此，现有用户中AirPods的饱和率还不到10%。这代表这巨大的增长空间。

AirPods的快速增长的销售是苹果的一个亮点。AirPods主导了公司的可穿戴产品，从 7 月到 9 月，其销售额环比增长了54%，而iPhone的收入下降了9%，Mac个人计算机的收入下降了5%。

咨询公司Counterpoint Research的数据显示，去年AirPods的出货量从 2017 年的 1400 万台猛增150%至 3500 万台。招银国际证券(CMB International Securities)分析师Alex Ng)表示：苹果公司在无线耳机的技术进步方面处于领先地位。这是一个全新的市场。

在 10 月下旬的苹果公司 2019 财年第四季度电话会议上，苹果公司CEO库克表示：公司从可穿戴设备获得了50%以上的收入增长。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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