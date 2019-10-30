11月新规：网络平台泄露用户信息500条以上可入罪

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:随着互联网越来越普及，个人信息泄露问题开始引发全民关注。据新华社消息， 11 月 1 日起，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》正式施行，新规规定：网络平台致使个人信息泄露，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

“两高”司法解释对此明确，拒不履行信息网络安全管理义务，致使用户信息泄露，具有“致使泄露行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五百条以上的”“致使泄露住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的用户信息五千条以上的”等 8 种情形，应当认定为刑法规定的“造成严重后果”。

此外，以傍名牌为目的的恶意申请和为转让牟利而大量囤积商标，“傍名牌”等行为也将受到处罚。 11 月 1 日起，修改后的商标法将正式施行，明确将恶意侵犯商标专用权的赔偿数额，由修改前的三倍以下，提高到五倍以下，并将法定赔偿额上限从三百万元，提高到五百万元。