“扫一扫”分享到微信

见闻

11月新规：网络平台泄露用户信息500条以上可入罪

2019-10-30 15:05 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

监狱、嫌犯

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:随着互联网越来越普及，个人信息泄露问题开始引发全民关注。据新华社消息， 11 月 1 日起，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》正式施行，新规规定：网络平台致使个人信息泄露，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

“两高”司法解释对此明确，拒不履行信息网络安全管理义务，致使用户信息泄露，具有“致使泄露行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五百条以上的”“致使泄露住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的用户信息五千条以上的”等 8 种情形，应当认定为刑法规定的“造成严重后果”。

此外，以傍名牌为目的的恶意申请和为转让牟利而大量囤积商标，“傍名牌”等行为也将受到处罚。 11 月 1 日起，修改后的商标法将正式施行，明确将恶意侵犯商标专用权的赔偿数额，由修改前的三倍以下，提高到五倍以下，并将法定赔偿额上限从三百万元，提高到五百万元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

学生手机 手机禁令 澳大利亚

明年起，西澳大利亚公立学校将禁止学生在校使用手机

· 学生手机 手机禁令 澳大利亚
新浪 ADA社区 3D换装

新浪回应推出“ADA社区”：未来两到三周内开始公测

· 新浪 ADA社区 3D换装
人工智能 大便 人工智能识别 AI

这个网站竟想向人们收集大便照片 目的让人服气！

· 人工智能 大便 人工智能识别
索尼 PlayStation5 PS6 PS5

PlayStation 5 还未发售，索尼已正式注册 PS6 / PS7 / PS8 / PS9 / PS10 商标

· 索尼 PlayStation5 PS6
网购 双十一 红包

听着广播学抢红包教程？50后网购的样子着实可爱

· 网购 双十一 红包
双十一 网购 代花钱

00后推出代花钱服务 替“有钱没闲”的人剁手双十一

· 双十一 网购 代花钱
程序员 脱发 发头盔

95后女生送5任前男友生发头盔 称只喜欢程序员

· 程序员 脱发 发头盔
达摩院 商标 阿里巴巴

阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

· 达摩院 商标 阿里巴巴
5G 5G基站 运营商 双11红包 小区业主联名求装5G基站

小区业主联名求装5G基站 因信号不好影响自己抢双11红包

· 5G 5G基站 运营商
机器人 理发师 人工智能

德国研制出机器人理发师 网友：托尼老师也要失业了吗

· 机器人 理发师 人工智能
查看更多
﻿

编辑推荐

Gartner：2020年智能手表的出货量将达8600万台

[见闻]· 10月30日

深圳网信部门下架17款“线上租友”类APP

[见闻]· 10月30日

百度推“防针孔摄像机”APP 以针对酒店偷拍情况

[见闻]· 10月30日

听着广播学抢红包教程？50后网购的样子着实可爱

[趣咖]· 10月30日

明年起，西澳大利亚公立学校将禁止学生在校使用手机

[见闻]· 10月30日

新浪回应推出“ADA社区”：未来两到三周内开始公测

[见闻]· 10月30日

意外！这个网站竟想向人们收集大便照片 竟是为了...

[见闻]· 10月30日

11月新规：网络平台泄露用户信息500条以上可入罪

[见闻]· 10月30日