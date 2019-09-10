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抖音将推出合集功能 率先向知识创作者开放

2019-09-10 09:06 稿源：站长之家  0条评论
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抖音3

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:在昨日的“DOU知计划”2. 0 发布会上，抖音宣布即将推出合集功能，让知识短视频的创作和学习更加体系化。

据介绍，抖音将针对知识创作者开放合集功能首批使用权限，知识创作者将能够率先在抖音上创建自己的作品合集，梳理、展示自己的知识体系，便利用户体系化的知识学习。而已经发布过的相关视频，也能方便快捷地被添加进合集中。创作者可以根据自己的需要排列合集中视频的展示顺序，纳入合集中的视频会自动显示当前集数，以方便用户快速查找和观看内容。

用户可在当前播放的视频页面，通过入口跳转至该视频所属的合集。同时能在创作者的个人主页下查看所有合集内容，快速筛选、播放和收藏，从而按照知识主题进行体系化的连续学习。

今年 3 月，抖音发起了“DOU知计划” 1.0。数据显示，截至 2019 年 8 月底，抖音上粉丝过万的知识类创作者超过 5.4 万个，累计发布超过 1280 万条知识类短视频，累计播放量超过 1.3 万亿。计划启动前，抖音上粉丝过万的知识类创作者为 1.8 万个，累计发布超过 300 万条知识类短视频，累计播放量超过 3388 亿。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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