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坑！微软推送bug补丁导致Windows 10蓝牙设备出现故障

2019-08-28 15:56 稿源：站长之家  0条评论
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windows10,微软

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:theinquirer报道，微软已经确认其 2019 年 5 月 10 日更新的 Windows 10 ( 1903)蓝牙音箱存在问题。

据悉，微软最近向Windows10 推送了编号为KB4509503 的补丁，而这恰恰导致蓝牙音箱的连接出现问题。在某些情况下，蓝牙音箱可以正常连接，但是音频质量并不稳定。此外，还会出现设备无法配对/连接的情况。

当检查设备管理器时，“Microsoft Bluetooth A2dp Source”会出现黄色的惊叹号。有用户反馈称，AD2P服务已从系统中完全删除。

通过“命令提示符”运行System File Checker(sfc)  来修复丢失和损坏的系统文件。换句话说，补丁安装不正确，导致驱动程序损坏。起初，该补丁主要是用来修复Windows Hello、Microsoft Edge、显示驱动程序、屏幕控制存在的错误。

目前还不知道有多少设备受到这种错误的困扰，微软还没有确认何时修复。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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