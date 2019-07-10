12306铁路业内人士回应“全面取消纸质车票”：暂无时间表

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息:据南方都市报报道，针对近日媒体报道的“国家铁路局正式宣布，全面取消纸质车票”一事，多位铁路系统业内人士称，目前纸质车票还在使用，至于未来是否会全面取消纸质车票，目前尚不清楚，也没有时间表。

在近日举办的中国铁路科技创新成就展上， 12306 技术部主任单杏花宣布，将全面取消纸质车票。单杏花称：“无论旅客是在 12306 网站上还是APP上，还是售票窗口，或者自动售票机上买票，我们车站窗口不再出具纸质车票。”

去年 11 月，中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福在“智能高铁发展暨京津城际铁路开通十周年论坛”上宣布：电子客票将于明年在全国全面推广!中国铁路总公司官网称，自 11 月 22 日起，铁路部门将在海南环岛高铁实行电子客票服务试点。即使没带身份证也没关系，进站前，在刷脸快速通道对着“人脸识别”机器看一眼，就可以直接进站乘车。

据悉，目前北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉等绝大多数一、二线城市都已经支持刷脸进站快速服务。