“扫一扫”分享到微信

见闻

12306铁路业内人士回应“全面取消纸质车票”：暂无时间表

2019-07-10 16:15 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

12306

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息:据南方都市报报道，针对近日媒体报道的“国家铁路局正式宣布，全面取消纸质车票”一事，多位铁路系统业内人士称，目前纸质车票还在使用，至于未来是否会全面取消纸质车票，目前尚不清楚，也没有时间表。

在近日举办的中国铁路科技创新成就展上， 12306 技术部主任单杏花宣布，将全面取消纸质车票。单杏花称：“无论旅客是在 12306 网站上还是APP上，还是售票窗口，或者自动售票机上买票，我们车站窗口不再出具纸质车票。”

去年 11 月，中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福在“智能高铁发展暨京津城际铁路开通十周年论坛”上宣布：电子客票将于明年在全国全面推广!中国铁路总公司官网称，自 11 月 22 日起，铁路部门将在海南环岛高铁实行电子客票服务试点。即使没带身份证也没关系，进站前，在刷脸快速通道对着“人脸识别”机器看一眼，就可以直接进站乘车。

据悉，目前北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉等绝大多数一、二线城市都已经支持刷脸进站快速服务。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

垃圾分类 人脸识别 刷脸

北京垃圾分类开启 扔垃圾前得先“刷脸”

· 垃圾分类 人脸识别 刷脸
矩阵端点 吴忌寒 Matrixport

报道称：吴忌寒新公司 Matrixport 中文名定为“矩阵端点”

· 矩阵端点 吴忌寒 Matrixport
谷歌Chrome 增Chrome功能 Chrome密码

谷歌Chrome安卓版将允许用户手动编辑保存的密码

· 谷歌Chrome 增Chrome功能 Chrome密码
万豪酒店 万豪数据泄露 黑客攻击

万豪因数据泄露面临款1.23亿美元罚款 影响3.39亿客户

· 万豪酒店 万豪数据泄露 黑客攻击
周鸿祎 瓶盖挑战 360

周鸿祎参与"瓶盖挑战" 网友：毫无剪辑痕迹

· 周鸿祎 瓶盖挑战 360
马云 支付宝 女足

马云踢球“耍赖” 和女足玩颠球，输了怪鞋怪地

· 马云 支付宝 女足
程序员 垃圾分类 快递员 上海程序员欲将垃圾寄到昆山

上海程序员欲将垃圾寄到昆山 快递员大赞是天才然后拒绝了他

· 程序员 垃圾分类 快递员
刷脸支付 支付宝 美颜

调查：八成女性拒绝刷脸支付 只因没有美颜太丑了

· 刷脸支付 支付宝 美颜
手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机

学校门口小店十元出租手机遭家长投诉 店主：不要道德绑架

· 手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机
垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购

销量翻了20倍？垃圾桶卖断货被限购 店主：每人只能买一件

· 垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购
查看更多
﻿

编辑推荐

北京垃圾分类开启 扔垃圾前得先“刷脸”

[见闻]· 07月10日

国家邮政局：中国6月快递量超日本全年 同比增长25.3%

[要闻]· 07月10日

12306铁路业内人士回应“全面取消纸质车票”：暂无时间表

[见闻]· 07月10日

华为立功：全球第一个5G全覆盖国家诞生

[动态]· 07月10日

网店刷好评、删差评如后果严重拟列入违法失信名单

[要闻]· 07月10日

报告：撸猫师、电竞顾问等新职业涌现 月收入过万者超2成

[数说]· 07月10日

万豪因数据泄露面临款1.23亿美元罚款 影响3.39亿客户

[见闻]· 07月10日

智联招聘回应16万份简历泄露：积极协助公安机关进行调查

[见闻]· 07月10日