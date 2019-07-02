小米CC9手机正式发布：4800万三摄 售价1799元起

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息：在今晚的小米CC全新系列发布会上，小米CC9、小米CC9 美图定制版、小米CC9e等产品正式亮相。

在外观设计方面，小米CC9 为年轻人重新设计的新配色，主要为白色恋人、深蓝星球、暗夜王子三个颜色。该款手机采用3D 全曲面玻璃 + 全金属中框，整机仅 179 克。

在配置方面，小米CC9 拥有与小米 9 相同的旗舰级屏幕， 采用6.39”三星AMOLED屏;配置骁龙710 搭配Game Turbo2. 0 以及4030mAh大电池，18W快充，足够用一天;Hi-Res 认证，支持3.5mm耳机孔。

在拍照方面， 3200 万超清前置相机， 4 合 1 大像素，暗光自拍更出色;后置索尼 4800 万三摄，超高解析力让照片细节得以完美保留，其 800 万像素智能超广角相机，轻松收录更多画面。

此外，小米CC9 还具备第七代光感屏幕指纹、NFC和红外遥控等多个功能。

在价格方面，小米CC9 手机6GB+64GB版本售价 1799 元，6GB+128GB版本售价 1999 元，将于 7 月 5 日早上 10 点全渠道开售。