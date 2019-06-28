特斯拉回应“上海车辆事故”：电池模组故障

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息:今日，针对“ 4 月 21 日上海一辆特斯拉Model S起火自燃”一事，特斯拉方面回应称，经过调查，没有发现系统缺陷，并且初步判断该个别事故由位于车辆前部的单个电池模组故障引起。

特斯拉强调，出于严谨而审慎的考量，将通过OTA空中升级向Model S及Model X车辆推送有关充电和热管理系统的更新，进一步保护车辆电池并提高电池寿命。

以下为特斯拉回应全文：

关于上海车辆事故的声明

2019 年 4 月 21 日晚间，一台特斯拉Model S车辆在.上海一地下停车场发生起火事故。根据完整的监控视频显示，当晚 20 点 30 分左右，车辆在出现烟雾约 1 分钟后出现明火。消防中心在接到报警后及时赶到现场扑灭火情，这起事故没有造成人员伤害。

在接到报警信息后，特斯拉立即启动最高级别响应程序，第一时间派出团队赶到现场，成立由中美技术专家和高管团队组成的联合调查组，积极配合相关政府部门参与后续处置工作，并与物业部门一起展开善后工作。

联合调查组进行了全面调查分析。通过对电池、软件、制造数据和车辆历史数据的大量深入调查，我们没有发现系统缺陷，并且初步判断该个别事故由位于车辆前部的单个电池模组故障引起。首次出现烟雾后，电池包安全系统按照设计预期，将火控制在电池的特定模组中，并将热量向座舱外部和模组外部排出，使得电池包其余部分保持完整。车内人员应有时间安全离开车辆。，

客户安全是特斯拉高度重视的原则。出于严谨而审慎的考量，我们通过OTA空中升级向ModelS及ModelX车辆推送了有关充电和热管理系统的更新，进一-步保护车辆电池并提高电池寿命。，

尽管特斯拉电动车起火事故发生概率明显比汽油车低，但我们仍将继续致力于追求“ 0 事故率”的目标。我们将继续尽全力采取措 施，为车主解决问题并致力于确保用车安全。车主如果发现问题，请随时联系我们的车主服务热线400-910-0707。