WhatsApp创始人逆袭之路：从“打工少年”到亿万富翁的企业家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:Jan Koum有着艰苦的成长经历。 16 岁时，他和母亲以及祖母一起从乌克兰移民到美国，以逃离政治动荡和宗教迫害。Jan的母亲在加利福尼亚找到了一份保姆的工作，而Jan在上学的同时还在一家杂货店兼职扫地。



在Jan和母亲安顿下来后，他的父亲也移民到美国，五年后却病逝。之后，Jan的母亲被诊断患有癌症，在其父亲去世三年后，母亲也死于癌症。

投简历被Facebook拒绝

由于家庭原因，Jan在学校表现不佳，并陷入了困境。事实上，他不喜欢学校，也不喜欢高中生肤浅的关系。Jan虽然勉强毕业，但在青少年时期开始自学计算机方面的知识。他对计算机和网络感兴趣，并在附近一家二手书店购买了关于这些主题的书籍和手册。

他自学了网络工程，最终在圣何塞大学注册学习计算机科学和数学，同时加入了在线网络团体和黑客社区。像高中一样，大学对Jan同样没有吸引力。“我讨厌学校，”Jan告诉福布斯。

大学期间，Jan在大型会计师事务所安永公司兼职，帮助进行计算机安全审计。Jan在安永兼职时服务的客户之一便是雅虎。大学毕业后不久后，Jan就加入雅虎成为一名基础架构工程师，但在 31 岁时又从雅虎辞职，并和一起从离开雅虎的一个朋友环游世界。

之后，这两人申请了Facebook的工作，但都被拒绝了。两年后，Jan买了一部苹果手机。他看到了应用商店发展的潜力，并开始编写代码来创建一个新的APP来简化交流和对话。由于无法让该APP正常运行，Jan Koum沮丧的几乎快放弃了。

创建WhatsApp，高价卖给Facebook

尽管如此，Jan Koum还是坚持了一段时间。 2009 年， 33 岁的Jan Koum和他以前雅虎同事Brian Acton一起创建了文字信息平台WhatsApp。到了 2014 年，该平台在全球拥有 4 亿用户，两人以 190 亿美元的价格将公司出售给了Facebook，并加入Facebook董事会。

之前，他们俩虽然投简历被拒，但最终却得到的是更好的工作。到 2017 年，WhatsApp每月拥有 13 亿用户，Jan Koum从难民儿童变身亿万富翁也成为美国的成功故事，展示了自由、创业和自我教育的变革的力量。

2018 年，Jan Koum宣布他将离开WhatsApp，并因与该公司内部意见不一而退出加入Facebook董事会，他告诉《连线杂志》：

我成长在一个做的一切都会被窃听、记录、告密的社会……任何人都没有权利窃听，否则你会变成极权主义国家。

Jan Koum的青少年自我教育期是在 20 世纪 90 年代，那时知识和信息还没有普及，获取难度往往比较大。今天，像Koum这样的孩子不会把二手书店作为唯一获取资源的渠道。他们能够通过免费的在线信息门户学习网络工程或任何他感兴趣的话题，并轻松地与来自世界各地的人们联系，找到导师和志同道合的同伴，而这在很大程度上归功于像WhatsApp这样的发明。

注：本文编译自entrepreneur，作者：Kerry McDonald。原文内容可点击这里阅读。