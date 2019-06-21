赶紧更新！戴尔出现程序漏洞，数百万台电脑面临风险

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日 消息:据TNW消息，本周四计算巨头戴尔发布了一份安全建议，敦促消费者更新笔记本电脑和个人电脑修补一个安全漏洞，该公司称黑客可利用该漏洞访问敏感信息。



该漏洞CVE-2019- 12280 出现在戴尔的SupportAssist商务应用程序(版本2.0)和家用PC(3.2. 1 及更高版本)中。

网络安全公司SafeBreach发现并报告了该漏洞，称支SupportAssist出现的问题可能会让攻击者控制机器并读取物理内存，该漏洞很容易让黑客控制目标系统。

虽然戴尔官方并未详细说明安全漏洞是否已被黑客利用，鉴于数百万台戴尔笔记本电脑和个人电脑上已经预装了SupportAssist，对黑客还是很有吸引力的。安全研究员Peleg Hadar表示，如果软件没有修补，该漏洞就会影响数百万戴尔电脑用户。

据悉，SupportAssist是一款软件修复工具，它主动监控系统的硬件和软件问题，提醒用户采取适当的措施来解决这些问题。事实上，该软件并不是由戴尔开发的，而是由于 内华达州公司PC-Doctor编写和维护的。PC-Doctor称，全球领先的计算机制造商已经在Windows计算机系统上预装了超过 1 亿份PC-Doctor，这意味着该漏洞也影响到其他依赖个 PC-Doctor的设备制造商。