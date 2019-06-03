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eToro确认赞助Moto2级摩托车赛车队American Racing KTM

2019-06-03 15:57 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 6月3日 消息:去年至今，eToro在已经同 7 家英超俱乐部达协议，近日该企业再度宣布一项新的体育赞助计划。

thebitcoinnews报道，全球多资产投资平台eToro日前宣布，赞助American Racing KTM，一个MotoGP Moto2 级摩托车赛车队。这笔交易意味着eToro将成为 2019 赛季的剩余时间内支持两位美国车手车手Iker Lecuona和Joe Roberts的赞助商。

作为合作的一部分，eToro品牌将出现在两个赛车手的摩托车和服装上，且经纪人将获得American Racing品牌的数字版权，进一步扩大eToro的知名度。

eToro首席执行官Yoni Assia表示：“Moto2 就像我们一样，快速，令人兴奋，充满了年轻人才。这是一个很好的机会，可以为这支球队的发展做出贡献，尤其是两位年轻的明星，Iker和Joe。MotoGP拥有令人难以置信的热情，忠诚的粉丝群，这也是这种伙伴关系吸引我们的原因之一。我们将享受与每个人一起工作并在整个赛季中为他们提供支持。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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