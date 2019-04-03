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见闻

长沙市区块链公共服务平台正式启动 面向全球征集应用解决方案

2019-04-03 16:31 稿源：站长之家  0条评论
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区块链3

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com)4 月 3 日 消息：华声在线消息，由长沙市区块链技术应用行业协会(筹)筹备搭建的“长沙市区块链公共服务平台”今日正式启动，将面向全球征集区块链行业应用解决方案。

据悉，该平台将依托长沙市以及各区的扶持政策，面向全球征集区块链行业应用解决方案，合力形成产业聚集，推动长沙区块链产业链发展，在全国形成地域核心竞争力。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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