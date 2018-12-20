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见闻

时代周刊发布 2018 十大电子产品： Apple Watch 4 位列第二

2018-12-20 17:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 20 日消息：日前美国时代周刊公布了 2018 年十大电子产品名单，选出他们认为在当年发布的最有贡献的电子新品。

XBOX

图片版权所属：站长之家

今年的名单上包括为残疾人士而设的游戏机手柄、减少对头发造成损害的卷发器等。在摄影器材方面，今年新推出的富士 X-T3 无反相机以及大疆推出的 Mavic 2 无人机榜上有名，分列第 3 位和第 8 位。

库克，苹果CEO

图片来源图虫：已授站长之家使用

苹果今年的两款新品 Apple Watch 4 和 2018 款 iPad Pro 则分列第 2 位和第 9 位。

时代周刊评选出 2018 十大电子产品：

第 1 名：Xbox 无障碍控制器

第 2 名：Apple Watch 4

第 3 名：富士 X-T3

第 4 名：Dyson Airwrap 戴森卷发棒

第 5 名：Google Home Hub 

第 6 名：Amazon Fire Stick TV 4K

第 7 名：Sonos Beam 音响

第 8 名：大疆 Mavic 2 Zoom 

第 9 名：Apple iPad Pro

第 10 名：Caavo Control Center

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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