时代周刊发布 2018 十大电子产品： Apple Watch 4 位列第二

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 20 日消息：日前美国时代周刊公布了 2018 年十大电子产品名单，选出他们认为在当年发布的最有贡献的电子新品。

图片版权所属：站长之家

今年的名单上包括为残疾人士而设的游戏机手柄、减少对头发造成损害的卷发器等。在摄影器材方面，今年新推出的富士 X-T3 无反相机以及大疆推出的 Mavic 2 无人机榜上有名，分列第 3 位和第 8 位。

图片来源图虫：已授站长之家使用

苹果今年的两款新品 Apple Watch 4 和 2018 款 iPad Pro 则分列第 2 位和第 9 位。

时代周刊评选出 2018 十大电子产品：