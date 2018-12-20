时代周刊发布 2018 十大电子产品： Apple Watch 4 位列第二
站长之家(ChinaZ.com) 12 月 20 日消息：日前美国时代周刊公布了 2018 年十大电子产品名单，选出他们认为在当年发布的最有贡献的电子新品。
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今年的名单上包括为残疾人士而设的游戏机手柄、减少对头发造成损害的卷发器等。在摄影器材方面，今年新推出的富士 X-T3 无反相机以及大疆推出的 Mavic 2 无人机榜上有名，分列第 3 位和第 8 位。
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苹果今年的两款新品 Apple Watch 4 和 2018 款 iPad Pro 则分列第 2 位和第 9 位。
时代周刊评选出 2018 十大电子产品：
第 1 名：Xbox 无障碍控制器
第 2 名：Apple Watch 4
第 3 名：富士 X-T3
第 4 名：Dyson Airwrap 戴森卷发棒
第 5 名：Google Home Hub
第 6 名：Amazon Fire Stick TV 4K
第 7 名：Sonos Beam 音响
第 8 名：大疆 Mavic 2 Zoom
第 9 名：Apple iPad Pro
第 10 名：Caavo Control Center
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