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数码日爆

OPPO Find X国内价格正式公布：4999元起

2018-06-29 15:58 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6 月 29 日消息：今天下午OPPO正式在北京发布了Find X的国内售价，相比于海外版本售价要低很多，价格 4999 元起。

OPPO Find X正面采用了一块6. 42 英寸曲面全景屏，屏占比达到了93.8%，屏幕纵横比为19.5：9。机身背部采用了曲面玻璃，使用了特殊的3D叠层流光点彩工艺，手机在不同光线下呈现不同的色彩变化，颜值出众。

最大的亮点就是将相机隐藏了，采用了双轨潜望结构，将摄像头隐藏在手机内部，当你需要拍照或者解锁时，摄像头会秒速探出，完成操作后自动归位。

配置方面，OPPO Find X 使用了目前最强的硬件组合，搭载了高通骁龙 845 芯片、并且还拥有类似苹果 Face ID 的 O Face 技术、 8GB 运行内存、256GB 存储空间、后置 1600 万像素 + 2000 万像素双摄组合，前置镜头 2500 万像素、电池容量为 3730 毫安时，支持 VOOC 闪充，以及 USB Type-C 接口，并提供波尔多红和冰珀蓝两种配色。

售价方面，8GB+128GB标准本售价 4999 元，8GB+256GB超级闪充版售价 5999 元，8GB+512GB兰博基尼版售价 9999 元。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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