韩国年轻人去戒毒所戒手机 12天强制不能玩手机

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:近日，帮助戒手机瘾的“戒毒所”在韩国年轻人中流行起来。 16 岁韩国学生Yoo Chae-rin表示，她通常玩手机一天高达 13 小时，导致“现实感消退”。于是，她选择到“戒毒所”戒手机瘾，在这期间她 12 天内不能玩手机。

在为期 12 天的治疗中，他们要参加寻宝游戏、手工活动和体育锻炼，在与朋友的互动中摆脱对手机的依赖。此外，他们还要强制参加一对一、小组或家庭咨询会，以讨论手机使用情况。

据了解，韩国是全球智能手机拥有量最高的国家之一。数据显示， 2018 年有超过98%的韩国青少年使用手机。而在 10 岁至 19 岁的青少年中，约有30%被归为过度依赖手机。

为此，韩国性别平等与家庭委员会为 400 多名初中生和高中生，在全国开设了 16 个治疗中心。网瘾治疗中心除了需要缴纳 10 万韩元(约人民币 600 元)的伙食费，其他都是免费的。

对于这种手机上瘾治疗营，有网友表示质疑，称这种治疗方式只能治疗一时。一旦出去，大家可能又拿起了手机。更有网友调侃称，这种温和的方式可能还没有杨永信的电疗大法管用。不过后者会给孩子的心理留下巨大的阴影，不建议尝试。