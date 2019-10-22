“扫一扫”分享到微信

趣咖

韩国年轻人去戒毒所戒手机 12天强制不能玩手机

2019-10-22 10:55 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

手机，社交

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:近日，帮助戒手机瘾的“戒毒所”在韩国年轻人中流行起来。 16 岁韩国学生Yoo Chae-rin表示，她通常玩手机一天高达 13 小时，导致“现实感消退”。于是，她选择到“戒毒所”戒手机瘾，在这期间她 12 天内不能玩手机。

在为期 12 天的治疗中，他们要参加寻宝游戏、手工活动和体育锻炼，在与朋友的互动中摆脱对手机的依赖。此外，他们还要强制参加一对一、小组或家庭咨询会，以讨论手机使用情况。

据了解，韩国是全球智能手机拥有量最高的国家之一。数据显示， 2018 年有超过98%的韩国青少年使用手机。而在 10 岁至 19 岁的青少年中，约有30%被归为过度依赖手机。

为此，韩国性别平等与家庭委员会为 400 多名初中生和高中生，在全国开设了 16 个治疗中心。网瘾治疗中心除了需要缴纳 10 万韩元(约人民币 600 元)的伙食费，其他都是免费的。

对于这种手机上瘾治疗营，有网友表示质疑，称这种治疗方式只能治疗一时。一旦出去，大家可能又拿起了手机。更有网友调侃称，这种温和的方式可能还没有杨永信的电疗大法管用。不过后者会给孩子的心理留下巨大的阴影，不建议尝试。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

诈骗 量子技术 投资

诈骗公司称量子技术凭照片可异地远程治骨折 有人投资27万被骗

· 诈骗 量子技术 投资
天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节

光棍节入选世界50大奇迹 网友：参加双11不小心影响了全人类

· 天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节
电商平台 社交 单身

电商平台花1元就能买对象 网友：免费的不香嘛

· 电商平台 社交 单身
王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评

王思聪实名给日料店怒打一星 花一万五为成都吃货“排雷 ”

· 王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评
诈骗 量子技术 投资

诈骗公司称量子技术凭照片可异地远程治骨折 有人投资27万被骗

· 诈骗 量子技术 投资
天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节

光棍节入选世界50大奇迹 网友：参加双11不小心影响了全人类

· 天猫双11 光棍节入选世界50大奇迹 光棍节
电商平台 社交 单身

电商平台花1元就能买对象 网友：免费的不香嘛

· 电商平台 社交 单身
王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评

王思聪实名给日料店怒打一星 花一万五为成都吃货“排雷 ”

· 王思聪 王思聪给日料店点评 大众点评
90后 遗嘱 虚拟账号

第一批90后已经开始立遗嘱了！游戏账号支付宝等都可写进去

· 90后 遗嘱 虚拟账号
电商平台 代相亲

电商平台长假代相亲服务火爆 2小时600元，需排队预约

· 电商平台 代相亲
查看更多
﻿

编辑推荐

工信部谈2G3G退网：是更新换代的必然选择 条件已逐渐成熟

[见闻]· 10月22日

荣耀 20 青春版发布会全程直播：解锁你的美！

[数码日爆]· 10月22日

微软推出安全核心 PC 计划，与电脑厂商打造更安全的 PC

[见闻]· 10月22日

韩国年轻人去戒毒所戒手机 12天强制不能玩手机

[趣咖]· 10月22日

Adobe将于2020年推出适用于iPad的Illustrator

[见闻]· 10月22日

杨志刚：全自动飞行将先于自动驾驶出现

[见闻]· 10月22日

暴风集团：资金短缺，存在被暂停上市风险

[见闻]· 10月22日

中国移动2019前三季营收5667亿元 每天净利润超3亿

[见闻]· 10月22日