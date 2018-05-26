社交平台晒图有风险，当心个人照片遭公开售卖

站长之家(Chinaz.com) 5 月 26 日消息 在各种社交APP上分享美食，晒个人美图已经成为很多网友的习惯，而这么做却给自己带来了很大的安全隐患。因为你所晒的个人照片很可能遭公开售卖，并被非法利用。

据法制日报报道，北京市民林可欣反映，自己两年前的一张自拍照被拿去做减肥、美体内衣等方面的广告，而广告的内容却与事实严重不符。此外，还有北京读研究生的肖科的照片同样被盗用，更让人气愤的是，盗图者用他的照片在各种社交软件上结交女性，还对他人进行骚扰。诸如此类照片被盗用的情况还有很多，而这种行为无意义侵犯了他人隐私以及照片的著作权。

那么盗图者都是怎么操作的呢?报道称，有些人专门在微博、朋友圈社交平台上收集私人长期一来发表的一系列照片，并打包放在网上出售。通常，盗图者会将盗来的图片进行分类、编号、打上不同的标签，比如如“活泼可爱清纯美女”“百变网红风格美女”等等，再用于出售。有卖家表示，这些图片都是自己亲自挑选的，不是网上那种特别常见的图片，一般不会撞车。

更让人头疼的是，就算知道自己照片被盗用，但是想要维权却很难，最后很多被害者只能人气吞声。如果说不想自己的照遭售卖的话，那么建议最好不要再社交平台上过多分享个人照片，这样也能减少被盗图的风险。