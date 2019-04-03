章泽天卸任刘强东旗下公司董事 曾入选达沃斯全球杰出青年

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站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:据天眼查数据显示， 4 月 3 日，刘强东旗下公司重庆嫩绿茶艺有限公司工商信息发生变更，其妻子章泽天被从公司董事中移除。这意味着章泽天将不再担任重庆嫩绿茶艺有限公司董事。

据悉，该公司成立于 2015 年 9 月，注册资本3851.82 万人民币。经营范围包括食品生产、餐饮服务等。

启信宝数据显示，除了这家公司之外，章泽天还与 10 家企业有关联。其不但是江苏章泽天文化发展有限公司的法人，还是宿迁天强股权投资合伙企业、北京天强坤泰投资管理有限公司、江苏赛夫绿色食品发展有限公司等 5 家企业的股东和京东数科、上海东钦餐饮、东辰投资控股等 8 家企业的高管。

资料显示， 2009 年，章泽天因一张手捧奶茶的照片走红网络，被称为“奶茶妹妹”。2015 年 10 月 1 日，刘强东与章泽天在澳大利亚举行婚礼。 2016 年 3 月 24 日下午，奶茶妹妹生产升级当妈妈。 2016 年 5 月，章泽天位列 2016 年新财富 500 富人榜第十一位。 2017 年 12 月 6 日，成功入选 2017 年达沃斯全球杰出青年。