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不止王者荣耀！腾讯全线游戏产品将启用健康系统

2018-11-05 17:11 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息：    今天，腾讯官方宣布《王者荣耀》健康系统已经稳定运行并顺利升级，即将完成全体用户强制公安实名校验，并将在讯全线游戏产品将启用该系统。

腾讯方面表示，为了更好的保护未成年人健康上网，将把这项经实际验证有效的防沉迷措施作为标准配置，在全线游戏产品中启用。据悉，继王者荣耀之后，接下来根据计划，还会有包括自主研发和代理发行在内的 9 款热门移动游戏，于 2018 年内完成健康系统的接入和启用。在这 10 款之后， 2019 年，健康系统的覆盖范围将扩大至旗下其他移动游戏和PC游戏产品。

2017 年 7 月，腾讯游戏健康系统正式上线，并以腾讯在旗下最热门的《王者荣耀》游戏为试点中率先启用了健康系统。该系统规定， 12 周岁以下的未成年人，限玩 1 个小时; 12 周岁以上的未成年人限玩 2 个小时，超时将强制下线，当天不能再玩。

2018 年 9 月 15 日，腾讯决定率先在《王者荣耀》中接入公安权威数据系统，实时校验用户和实名信息。此外，九月底，腾讯以《王者荣耀》为试点，在深圳和北京两个城市进行了人脸识别技术测试。

腾讯称，未来将把旗下更多游戏产品接入公安权威数据平台，进一步扩大健康系统覆盖范围。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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