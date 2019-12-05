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一张图看懂高通骁龙 865：「全球最先进的 5G 移动平台」

2019-12-05 10:08 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 5 日消息：在昨日宣布全新旗舰平台骁龙 865，高通今天正式公布了骁龙 865 的详细技术参数。

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图片来自 @Qualcomm中国

骁龙 865 采用的是台积电 7nm 工艺，最新的 Kryo 585 架构 CPU、Adreno 650 GPU 图形核心。高通官方称之为「全球最先进的 5G 移动平台」

CPU 方面，骁龙 865 依然是熟悉的八核心，其中一个大核心、三个性能核心基于 ARM A77 架构魔改而来，最高频率分别为 2.84GHz、2.40GHz，而四个能效核心基于 ARM A55 架构魔改而来，最高频率 1.80GHz。官方表示骁龙 865 CPU 性能相比上代提升了最多 25％，同时能效提升了最多 25％。

GPU 方面，骁龙 865 图形渲染性能比上代提升最多 25％，同时能效提升最多 30％，首次支持 144Hz 刷新，支持桌面级正向渲染，支持独立更新 GPU 驱动。

基带部分，骁龙 865 搭载了第二代 X55 基带，下行速率最高 7.5Gbps，支持动态频谱共享，支持 Wi-Fi 6，它也是首批获得 Wi-Fi 联盟 Wi-Fi CERTIFIED 6 认证的产品之一。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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