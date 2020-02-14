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统一推送联盟推出“疫讯通” 疫情信息将以快应用方式展现

2020-02-14 16:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:今日，统一推送联盟发文表示，基于“推必达”牵头联盟企业共同开发了及时传递疫情信息的产品“疫讯通”，将疫情信息及时通知有关居民，并在点击后，以快应用的方式将信息直观呈现。

据悉， 在2019年瑞士日内瓦召开的国际电信联盟ITU-D SG2 会议上，统一推送联盟提交了采用“推必达”进行应急预警的提案。

QQ截图20200214160705.jpg

统一推送联盟介绍称，“疫讯通”具有如下优势：

1、高可靠通知：采用运营商信令通道进行承载，可靠性非常高，确保信息快速、可靠传递给目标人群。

2、免安装应用：用户无需提前安装App，只要点击通知即可以看到最新疫情页面，比传统文字的方式更加直观。

3、上下行交互：具有交互功能，用户可通过快应用直接与相关机构取得联系，进行咨询，最大程度安定居民信心，减少谣言传播。

4、电信大数据：可通过疫情发生点区域内指定基站发送，确保目标用户的有效性和实时性，并可结合大数据，进一步提升预警精度。

最后，统一推送联盟表示，未来，统一推送联盟将积极配合国家预警信息发布中心等相关部门部署安排，将相关能力整合输出。联盟将持续发挥行业生态位优势，助力疫情防控信息传递的最后一公里，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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