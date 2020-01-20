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拼多多宣布多多直播上线；四维图新否认被踢出特斯拉供应链；铁路春运发送旅客破1亿人次

2020-01-20 08:04 稿源：站长之家  0条评论
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拼多多宣布多多直播上线

昨日，拼多多宣布多多直播正式上线。用户可在拼多多App—个人中心—头像—“我的资料”中进入。

此前，有媒体报道称，拼多多上线了直播、火车票业务。用户可在拼多多APP首页“充值中心”——“火车票”中找到，进入即可获得 2 张 5 元无门槛券。

对此，拼多多方面回应称，“进军直播、火车票业务”只是为了响应B端需求所增加的服务插件，并没有作为独立业务推出的规划。

QQ截图20200120074412.jpg

四维图新否认被踢出特斯拉供应链

昨日，针对“被踢出特斯拉供应链”一事，四维图新发布公告回应称，该报道中的内容与事实不符，特斯拉对车载导航在线功能的调整，不涉及四维图新为特斯拉提供的车机内置导航电子地图数据和服务。

昨日早些时候，特斯拉宣布，将地图数据服务商更换为百度地图。对此，四维图新回应称，车机端地图包全系都是四维图新数据，对我们在特斯拉产品和服务提供不受任何影响。

QQ截图20200120075954.jpg

铁路春运发送旅客破1亿人次

昨日，中国国家铁路集团公布数据称，1月19日，春运进入第十天，全国铁路预计发送旅客1200万人次，同比增长21.3%。

铁路集团表示，春运开始以来至1月18日，全国铁路连续九天每日发送旅客超千万人次，累计发送旅客达10567万人次，突破1亿人次。

据悉，2020 年春运将从 1 月 10 日开始， 2 月 18 日结束，共计 40 天。据预测，2020 年春运全国旅客发送量将达到约 30 亿人次，比上年略增。其中，道路24. 3 亿人次，下降1.2%;铁路4. 4 亿人次，增长8%;民航 7900 万人次，增长8.4%;水运 4500 万人次，增长9.6%。

动车、春运 (2)


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