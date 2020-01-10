王者荣耀正式上线注销功能 皮肤、点券不可返还

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息：近日，王者荣耀正式上线了注销功能，那些曾经哭喊着要注销账号的玩家愿望成真了。不过，平时说归说，真可以注销了，估计没几个下得了手。

据了解，只要玩家的账号满足处于安全状态、最近两周内无开启二级密码、免密操作等即可在“设置”中点击“账号注销”按钮完成账号注销操作。

值得注意的是，一旦注销成功，你账号中的所有的英雄、皮肤、点券、钻石将灰飞烟灭且不可返还。

对此，不少网友表示注销是不可能的，这辈子都不可能。充了那么多钱，不想玩就不玩呗，注销是有多想不开。还有网友表示担心，称害怕自己的账号被女朋友偷偷注销~

以下是注销账号需要满足的条件：

1、账号需要处于安全状态，最近两周内无开启二级密码、免密操作等敏感操作，账号为正常使用中且无被封被盗的风险。

2、游戏收益已结清或得到妥善处理：包括但不限于点券、钻石、金币、道具、会员权益等收益。请妥善处理，若未处理，视为自动放弃。

3、账号无未完成状态的订单：包括充值点券、钻石、金币、购买和消费英雄、皮肤、道具、周边商店等。

4、如存在战队关系、小队关系，需退出战队及保证小队仅有该角色一人。

5、账号无任何纠纷：包括投诉举报、被投诉举报、仲裁、诉讼等纠纷。

6、角色已经离线，且已经退出游戏。