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全球十年身价涨幅最大富豪：马云仅排名第十

2019-12-24 14:41 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:近日，《福布斯》评出过去 10 年全球身价涨幅最大的 10 位富豪。其中，亚马逊创始人贝索斯位列第一， 10 年之间身价暴增 974 亿美元，从 2010 年的 123 亿增至现在的 1097 亿美元。而阿里巴巴创始人马云位列第十，身价约 420 亿美元，而 10 年前他的身价只有 12 亿美元，增幅达 408 亿。

福布斯

以下是2~ 9 名的具体情况：

法国奢侈品巨头路威酩轩集团董事长伯纳德-阿诺特排名第二，身价从 2010 年的 275 亿美元增至 1077 亿美元，增幅为 802 亿美元。

Facebook创始人马克-扎克伯格排名第三，身价从 2010 年的 40 亿美元增至 720 亿美元，增幅为 680 亿。

微软联合创始人比尔-盖茨排名第四，身价从 2010 年的 530 亿美元增至 1076 亿美元，增幅为 546 亿。

Zara创始人阿曼西奥-奥特加排名第五，身价从 250 亿美元增至 749 亿美元，增幅为 499 亿。

谷歌联合创始人拉里-佩奇排名第六，身价从 175 亿美元增至 610 亿美元，增幅为 435 亿。

“股神”巴菲特排名第七，身价从 470 亿美元增至 888 亿美元，增幅为 418 亿。

微软前CEO史蒂夫-鲍尔默排名第八，身价从 10 年前的 145 亿美元增至 563 亿美元，增幅为 418 亿。

谷歌联合创始人谢尔盖-布林排名第九，身价从 10 年前的 175 亿美元增至 588 亿美元，增幅为 413 亿。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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