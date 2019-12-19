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《2019年中国游戏产业报告》：游戏用户较去年仅增加0.1亿人

2019-12-19 10:55 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:今天，中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会发布了《 2019 年中国游戏产业报告》。报告显示， 2019 年，中国游戏产业实际营销收入为2308. 8 亿元，同比增长7.7%;其中自主研发游戏的营销收入为1895. 1 亿元，同比增长15.3%;国产游戏海外市场营销收入为115. 9 亿美元，同比增长21%。

值得注意的是， 2019 年，中国游戏用户较 2018 年仅增加0. 1 亿人，增速明显放缓。

王者荣耀、手游，玩游戏

2019 年移动游戏营销收入1581. 1 亿元，同比增长18.0%，成为拉动游戏市场整体增长的主要因素;客户端游戏营销收入615. 1 亿元，同比下降0.7%;=网页游戏营销收入98. 7 亿元，同比下降22.0%;电子竞技游戏营销收入947. 3 亿元，同比增长13.5%;二次元游戏营销收入达215. 6 亿元，同比增长12.9%。

从产品类型看，角色扮演类、策略类和多人竞技类(MOBA)游戏最受青睐，收入合计占海外总收入的74.7%。

总体而言， 2019 年我国游戏产业呈现以下主要特点：1、移动游戏继续保持较快增长，拉动国内游戏市场稳步扩展; 2、自主研发游戏海外营销提升明显，涌现出一批优质作品;3、电子竞技游戏异军突起，为游戏产业提供了新动能;4、在新技术驱动下，AR/VR、云游戏等前沿市场将迎来快速成长新机遇;5、特色游戏用户群体显现出较大的增长潜力和发展空间。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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