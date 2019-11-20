最高法披露网络诈骗数据，支付宝占比最低

站长之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息：19日，最高人民法院发布《司法大数据专题报告之网络犯罪特点和趋势》，披露网络诈骗案件主要虚拟犯罪工具及占比趋势。数据显示，利用支付宝进行的网络诈骗案占比在 2017 年出现拐点，呈现下降趋势。

对此，支付宝回应最高法报告：会继续发挥技术优势，“像打击酒驾一样打击诈骗”，更好的保护好用户的钱袋子。

另据公开报道显示，2017年以来，支付宝的用户数、活跃度持续上升，目前已是全球最大的非社交类App。平台上的交易量持续增长，但诈骗量不增反降。这背后是支付宝技术的力量，也是打击诈骗决心的体现。

支付宝风险与决策中心总经理赵闻飙表示，2016年徐玉玉的悲剧发生后，全行业都在想怎么能为打击电信诈骗多出一份力。“当时我们就想用支付宝的技术优势，全链路反诈。”

据赵闻飙介绍，2016年年底起，支付宝在原有智能安全系统的基础上，通过对各类骗术进行深入分析，推出了一系列打击诈骗的行动，包括事前持续安全教育;事中对识别到的可疑交易进行提醒和劝阻;事后尽力帮助用户挽回损失。对电信诈骗的打击将不会停止，支付宝责无旁贷。

目前，支付宝的安全系统不仅能有效识别大多数涉嫌欺诈的交易，并且通过“ 152 防骗套餐”率先在行业实现反诈骗的全链路打通。

除用人工智能、机器学习等高科技进行防骗外，支付宝也在防骗教育上下了功夫：曾“一字千金”征集防骗文案，引发社会公众关于安全防范的广泛讨论。还推出过“防骗健身操”，揭示钓鱼链接、假冒客服等典型电信诈骗套路，被北京大妈改编为广场舞，广为传跳。

据《司法大数据》，2016年至2018年全国网络犯罪案件中诈骗案件量占比最高，为31.83%。治理电信诈骗并非能靠个别平台单独实现，需全社会共同打击网络犯罪，守护清朗网络环境。

附：最高人民法院《司法大数据专题报告之网络犯罪特点和趋势》报告原文

http：//courtapp.chinacourt.org/upload/file/2019/11/19/11/32/20191119113254_40798.pdf