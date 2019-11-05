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国家邮政局：快递平均单价降至12元 比上半年下降0.2元

2019-11-05 16:14 稿源：站长之家  0条评论
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快递、包裹

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息:今日，国家邮政局发布了《关于 2019 年前三季度邮政行业经济运行情况的通报》。通报显示，2019。前三季度，邮政行业业务总量和业务收入分别增长31.3%和21.3%，快递业务量、收分别增长26.4%和24.1%，行业发展呈现出快速平稳、稳中提质的态势。

其中，快递平均单价继续下降。前三季度，快递业务整体平均单价为12. 0 元，比上半年下降了0. 2 元。同城、异地、国际/港澳台快递业务平均单价分别为6. 9 元、8. 0 元和52. 3 元，均比去年同期有所下降。

前三季度，邮政寄递服务业务量、收分别完成180. 4 亿件和307. 1 亿元，相比去年同期分别增长2%和9.7%。今年以来，寄递服务增速呈现波动上升，当月增速从 5 月的负增长转正上升至 9 月的6.3%，业务发展出现年度小高峰，势头总体向好。包裹类业务占比持续提升，成为邮政寄递业务增长的主要动力。

前三季度，全国快递业务量完成439. 1 亿件，同比增长26.4%;业务收入完成 5271 亿元，同比增长24.1%。受“419”、“双品网购节”、“618”、“818”、“919”电商节等促销活动影响，与往年相比，“淡旺季”波动特征明显减弱、月度间流量更趋均衡。

此外，前三季度，申诉总量同比下降23.2%，其中有效申诉总量同比大幅下降68.8%。全国快递服务有效申诉率为百万分之0.57，环比上半年减少了百万分之0.16，同比减少了百万分之1.82。消费者对邮政管理部门申诉处理满意率98.6%，同比提高0. 3 个百分点。

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