《哪吒之魔童降世》出品方光线传媒抢注上千哪吒商标 律师：或被判违法

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:据第一财经报道，近日，《哪吒之魔童降世》出品方光线传媒在不到一个月时间内申请了近 2000 个商标注册，商标内容基本与电影《哪吒》相关。

据国家知识产权局商标局旗下中国商标网显示，从 8 月 9 日开始，光线传媒提交了 1818 个商标注册申请，但凡有名称的几乎全部是与《哪吒》电影相关，诸如魔童哪吒、哪吒之魔童降世、殷夫人、熬丙、MOTONEZHA等。

针对此事，光线传媒方面并没有任何回应。

对此，相关律师表示，传统神话人物名字注册为商标目前是没有问题的，但流程要合法。目前只是申请注册，并不代表会最终注册下来。此外，还要看注册这些商标的用途。当数量过多且并没有真实使用用途甚至存在恶意注册的行为，(公司方)可能被判违法。

数据显示，截至 9 月 2 日，《哪吒之魔童降世》票房突破 47 亿，超越《流浪地球》的 46 亿成为国内票房排名第二的电影。该片讲述了哪吒虽“生而为魔”却“逆天而行斗到底”的成长经历的故事。该片于2019年7月26日在中国内地上映。