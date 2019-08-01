报告：上半年中国游戏市场收入1140.2亿 移动游戏占比超六成

站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息：今天，中国音数协游戏工委(GPC)和国际数据公司(IDC)联合发布了《 2019 年1- 6 月中国游戏产业报告》。报告显示，今年上半年，中国游戏市场实际收入为1140. 2 亿元，同比增长8.6%。其中，移动游戏实现收入770. 7 亿元，占比超六成;客户端游戏实现收入313. 3 亿元，占比近三成;页游收入50. 9 亿元，占比4.5%;游戏机游戏和单机游戏贡献收入仅0.5%。

报告显示，截至 2019 年 6 月，中国游戏用户规模突破6. 4 亿人，同比增长5.9%，仍有上升空间。

值得注意的是，随着国内游戏市场的不断发展，我国自主研发游戏已然发展壮大。报告显示，今年上半年，中国自主研发游戏实际销售收入为921. 4 亿元，占领了超八成的市场份额。类型主要以角色扮演、策略类与多人竞技类(MOBA)游戏为主。

上半年，中国自主研发游戏在海外市场增势突出，1- 6 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达55. 7 亿美元，同比增长20.2%。其中，角色扮演类游戏占比达34.2%，策略类游戏占比达33.8%，多人竞技类(MOBA)游戏占比达15%。