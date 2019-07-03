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垃圾分类催生小程序、公众号猛增 相关搜索结果超5万个

2019-07-03 17:11 稿源：站长之家  0条评论
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垃圾分类_副本

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:7 月 1 日，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施，垃圾分类摇身一变成了时下最热门的“当红炸子鸡”。不但催生了不少小程序、公众号，就连塑料相关概念股也应势上涨。

百度指数显示，目前，垃圾分类搜索指数日均值达76829， 7 月 1 日峰值高达1478230，同比增长2992%。

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最近 7 天，垃圾分类在的微信搜索热度为4199766，同比增长1000%+。仅 7 月 2 日，垃圾分类微信搜索指数就高达56238083，日环比增长20.86%。

QQ图片20190703170119.jpg

通过微信搜索垃圾分类关键词，可以得到相关文章超 5 万篇。而平台上关于垃圾分类的小程序也有 100 多个。

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此外，随着新政的实施，垃圾分类相关注册企业也在增多。据天眼查数据显示，仅 2019 年，就有超过 1000 家垃圾分类相关企业注册。上周，有 53 家相关企业注册成立。仅 7 月 1 日当天，就有 6 家相关企业注册。

QQ截图20190703164434.jpg

据支付宝近日披露，截止 7 月 3 日中午 12 时，支付宝平台上的垃圾分类小程序累计新增用户数已突破百万，上海实施史上最严垃圾分类措施三日来，仅华东地区就有超过 60 名个人开发者在支付宝平台上申请开发垃圾分类相关小程序，垃圾回收创业或将受到资本热捧。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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