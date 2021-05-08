热门搜索：
腾讯云3折优惠活动
【腾讯云】云产品限时秒杀，爆款1核2G云服务器，首年99元
新客户无门槛领取总价值高达2860元代金券
【腾讯云】中小企业福利专场
首页 > 云服务器 > 日本vps最新资讯 > 正文

日本CN2 GIA线路VPS云服务器主机推荐 支持windows系统

作者站长之家
· 2021-05-08 14:11

日本的VPS非常受到国内用户的欢迎，日本的vps云服务器无论是速度、稳定性以及性能方面都是排名前列的，在亚洲非常有市场，很多朋友在找支持CN2GIA线路的vps，下面就来为大家分享几个。

机房 云计算 服务器

GigsGigs

GigsGigsCloud是一家成立于2015年的马来西亚的主机商，主要提供菲律宾、香港、新加坡、美国洛杉矶的VPS和独立服务器业务。VPS采用KVM虚拟架构，线路有CN2GIA，高防线路可以选择，网络比较稳定，速度也比较快，同时免备案，很适合建站等各种需求。在最近两年产品线路还是比较偏向亚洲用户群的，支持支付宝。

官网地址：https://www.gigsgigscloud.com/

CN2 GIA日本VPS推荐 - GigsGigs

热网互联

hotiis（热网互联）成立于2009年，是一家经营海外VPS的的主机商，主要提供VPS云服务器、CDN服务等服务，VPS是基于KVM虚拟架构，机房有香港、日本、美国等，线路都采用的是CN2GIA优质线路，到国内的速度都不错。

官网地址：https://www.hotiis.com/

image.png

TmhHost

TmhHost 成立于2019年成立，国人商家，主要销售美国CN2GIA线路云服务器、美国、香港、韩国、菲律宾的独立服务器等产品，TmhHost采用的都是洛杉矶三网GIA、日本软银、日本CN2、韩国CN2、香港CN2等优质线路，延迟低、速度快，性价比高。旗下机器都在机房托管，基于KVM架构，商家承诺绝不超开，保证机器的稳定运行。

官网地址：https://www.tmhhost.com/

image.png

最新VPS云服务器资讯

热门VPS云服务器推荐

腾讯云

腾讯云是国内排名顶尖的云服务器主机商，有着深厚的基础架构，并且有着多年对海量互联网服务的经验，产品物美价廉。

  • 全面、高效、专业的DDoS防护能力
  • 稳定、安全、弹性、高性能的云端计算服务
  • 用户拥有腾讯云CVM的管理员账号
  • CVM与腾讯云的大部分业务都可以做到高度集成
  • 轻运维、开箱即用的弹性服务器
查看详情 官方优惠码

阿里云

阿里云是国内知名的主机商，创建于2009年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，在国内的口碑很好，vps云服务器价格便宜、性能跑分高、服务稳定。

  • 企业级KV缓存数据库
  • 支持分钟级别创建1000台实例
  • 有效防护DDoS，CC，Web应用攻击
  • 独立公网IP资源，让云资源具备互联网访问能力
  • 单实例最高可选88vCPU，内存704GB
查看详情 官方优惠码

Hostwinds

华为云国内市场份额持续不断创新高，拥有非常好的口碑，华为表示将在2021年“沃土计划2.0”投入2.2亿美元，潜力极高。

  • X86、鲲鹏、昇腾、异构四大类型架构
  • 最大提供208vCPU，4096G内存
  • 提供按需、包周期、竞价等多种计费模式
  • 所有云服务器和镜像可一键部署
  • 全球拥有23个区域及45个可用区
查看详情 官方优惠码

Vultr

Vultr是一家知名的美国主机商，受到了国内众多用户的喜爱，规模大、运营稳定，价格优惠。

  • 最新一代Intel CPU可确保高性能
  • 可选操作系统类型丰富
  • 完全的根访问权限
  • 自由的计费方式
  • 数据中心遍布全球15个地区
查看详情 官方优惠码

Hostwinds

Hostwinds美国主机商专业提供Managed和Fully Managed两大类VPS主机，访问速度快，价格便宜。

  • 1Gbps独立端口 DDOS防御保护
  • 免费域名、SSL、独立IP地址
  • 采用固态硬盘 稳定性性能较高
  • 网站日备份系统 保障数据安全
  • Live Chat、邮件、电话技术支持
查看详情 官方优惠码