日本CN2 GIA线路VPS云服务器主机推荐 支持windows系统

日本的VPS非常受到国内用户的欢迎，日本的vps云服务器无论是速度、稳定性以及性能方面都是排名前列的，在亚洲非常有市场，很多朋友在找支持CN2GIA线路的vps，下面就来为大家分享几个。

GigsGigs

GigsGigsCloud是一家成立于2015年的马来西亚的主机商，主要提供菲律宾、香港、新加坡、美国洛杉矶的VPS和独立服务器业务。VPS采用KVM虚拟架构，线路有CN2GIA，高防线路可以选择，网络比较稳定，速度也比较快，同时免备案，很适合建站等各种需求。在最近两年产品线路还是比较偏向亚洲用户群的，支持支付宝。

官网地址：https://www.gigsgigscloud.com/

热网互联

hotiis（热网互联）成立于2009年，是一家经营海外VPS的的主机商，主要提供VPS云服务器、CDN服务等服务，VPS是基于KVM虚拟架构，机房有香港、日本、美国等，线路都采用的是CN2GIA优质线路，到国内的速度都不错。

官网地址：https://www.hotiis.com/

TmhHost

TmhHost 成立于2019年成立，国人商家，主要销售美国CN2GIA线路云服务器、美国、香港、韩国、菲律宾的独立服务器等产品，TmhHost采用的都是洛杉矶三网GIA、日本软银、日本CN2、韩国CN2、香港CN2等优质线路，延迟低、速度快，性价比高。旗下机器都在机房托管，基于KVM架构，商家承诺绝不超开，保证机器的稳定运行。

官网地址：https://www.tmhhost.com/