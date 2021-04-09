通用汽车和福特汽车因芯片短缺而暂停生产

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:美国通用汽车公司和福特汽车公司已经确认，由于芯片短缺，两家公司暂时关闭生产或延长在北美数家工厂的关闭时间。

通用汽车关闭工厂的时间从1~2周到几周不等，而由于芯片零件中断，因此导致生产受影响。下周，该公司计划在停产约两周后重启中型皮卡的生产。

另一方面，福特汽车也已经更新了时间表，包括在下周之前在伊利诺伊州和密苏里州的两个暂停生产计划中增加了停产时间。从周一开始，它还将关闭其在密歇根州的Flat Rock Assembly工厂一周。因为这次的停产，受影响的车辆包括Explorer，Lincoln Aviator SUV，Ford Mustang和Transit Vans。

芯片零部件是汽车信息娱乐以及动力转向和制动系统等主要部件。汽车制造商正面临与半导体组件供应短缺的问题，因为在需求上升的同时，芯片供应能力却没有及时赶上。

福特此前曾表示，该公司预计芯片短缺将在2021年将其收益减少10亿美元，至25亿美元。另一方面，通用汽车公司，预计今年将盈利100亿至110亿美元。这一预测是芯片短缺的潜在影响因素，包括其自由现金流受到15亿至25亿美元的打击。