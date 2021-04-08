联想（北京）申请注册“您都对”“客户都对”相关商标

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:根据眼查信息显示，3月25日，联想（北京）有限公司申请注册“您都对”“客户都对”相关商标，目前均处于等待实质审查。
据悉，这些商标国际分类包括网站服务、建筑修理等，当前商标状态为等待实质审查、商标申请中。
站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:根据眼查信息显示，3月25日，联想（北京）有限公司申请注册“您都对”“客户都对”相关商标，目前均处于等待实质审查。
据悉，这些商标国际分类包括网站服务、建筑修理等，当前商标状态为等待实质审查、商标申请中。
天眼查网站显示，近日，华为技术有限公司申请注册“鲲鹏社区”商标，申请日期为 3 月 5 日，国际分类为网站服务，目前商标状态为“商标申请中”。
4月1日，小米科技有限责任公司申请注册 “小米汽车”商标，国际分类为手工器械，注册号54856491，目前商标状态为商标申请中。据悉，不久前，“小米汽车”商标还曾出现了被抢注的情况。
企查查APP显示，小米科技有限责任公司于近日申请注册多个“铁蛋”商标，国际分类包含食品、饲料种籽、燃料油脂等，目前商标状态均为商标申请中。
近日，华为技术有限公司申请注册“P50”、“P60”、“P70”、“P80”、“P90”、“P100”等商标，国际分类为涉科学仪器、运输工具，商标状态为“商标申请中”。中港星认为:好商标，早注册，避免被抢注!注册商标有什么好处?1.拥有商标权，才能避免别人使用自己的商标从而对自己造成影响因为商标或品牌的一部分在政府有关部门都是受法律保护的有专用使用权的。而未注册的商标则不受商标法律的保护，所以有时候你想先去注册的时候，却
商标长期存在傍名牌、恶意抢注囤积乱象，华为注册手机商标至P100或为保护性注册。据了解，商标法律保护采取「申请在先原则」，即原则上将商标专用权授予最先申请注册人，使经合法注册的商标在中国得到较高程度上的法律保护。
据天眼查显示，近日，知乎关联公司智者四海（北京）技术有限公司申请注册「剪乎」商标，国际分类涉及科学仪器、广告销售、通讯服务等，目前商标状态为商标申请中。
天眼查显示，近日，北京字节跳动科技有限公司申请注册“DOU 分期”和“DOUYINPAY”相关商标，国际分类为广告销售，申请日为 2021 年 3 月 12 日，目前商标状态为“商标申请中”。
根据天眼查App显示，近日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司申请注册“BILIGAME”商标，国际分类涉及科学仪器、网站服务、办公用品等，目前商标状态均为商标申请中。
上海知识产权法院于昨日发布消息，依法认定“小猪佩奇”商标为驰名商标，判令被告陈某某赔偿原告娱乐壹公司经济损失和合理开支共计人民币 3 万元。
天眼查App显示，今年3月30日，北京快手科技有限公司与阿里巴巴云计算（北京）有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。法院判决被告运城格瑞五金商贸有限公司赔偿原告北京快手科技有限公司经济损失80000元及合理开支5000元等。
今日315，最高人民法院公布了《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》。其中，小米告“小米生活”商标侵权获赔5000万一事引发关注。据介绍，2011年4月，小米科技公司注册了“小米”商标，核定使用商品包括手提电话、可视电话等。此后还陆续申请注册了“MI”“智米”等一系列商标。
3月12日，小米汽车商标被抢注，绍兴冀祥纺织品有限公司申请注册“小米汽车”商标，国际分类为12类 运输工具、35类 广告销售。
中国裁判文书网于 3 月 26 日发布蚂蚁科技集团股份有限公司与海南庆德大信息科技有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书。
商标转让价格大概需要多少?其实这个问题不好回答，因为一个好听又能够引起他人注意力的商标名字，相当于成功的第一步，所以这样的商标卖出的价格也会高一些。而现在有很多人开始囤积商标，就是为了日后能卖出高价，这种商标用户想要以低价购买，难度是很大的，而飞淘网有专业人士帮大家查找商标所有人，并用合理的价格促成商标转让，所以不管你是想转让商标还是想购买商标，都可以到飞淘网看看。商标转让价格大概需要多少？商标价?
4月2日，小米科技有限责任公司申请注册多个“铁蛋”商标，国际分类包含食品、钮扣拉链、饲料种籽、燃料油脂等。
站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司于近日申请注册“微信键盘”商标，申请日期为2021 年 3 月 12 日，国际分类为科学仪器，商标状态显示为“商标申请中”。目前从商标申请的类别来看，腾讯有可能会推出自己设计的键盘产品，但也有可能是推出手机输入法。有网友就认为，腾讯可能打算推出自己的输入法产品，这样可以应对隐私泄露问题。最近，无论是苹果的iOS还是国产手机厂商都对隐私问题更
根据天眼查信息显示，B 站关联企业上海幻电信息科技有限公司申请注册 “霹雳霹雳”、“噼哩噼哩”商标，国际分类涉及广告销售、科学仪器、教育娱乐等，申请日期为2021年3月，目前商标状态为 “商标申请中”。
昨天，天猫官方平台发布了《关于话费通信、生活娱乐充值、保健滋补等规则调整的通知》。通知表示，为提升品类发展能力，适应市场需求，天猫将调整部分类目的招商标准，调整的类目包括话费通信、生活娱乐充值、保健滋补、基础建材等等。
小米注册的新商标浮出水面了，不少网友直呼更接地气了。企查查APP显示，小米科技有限责任公司于近日申请注册多个“铁蛋”商标，国际分类包含食品、饲料种籽、燃料油脂等，目前商标状态均为商标申请中。
近日，苹果公司因商标问题起诉了一家名为“Georgette LLC”的矿泉水公司，表示该公司申请的苹果形状商标几乎与其公司的一模一样。
苹果于今晚宣布，从今日起HomePod系列产品全面支持通过Siri唤醒更多音乐服务。现在用户可以通过HomePod上的Siri点播包括Apple Music、QQ音乐以及网..
今日晚间，游族网络发布公告称，公司注意到有媒体发布或转载称“哔哩哔哩正在商谈购买游戏开发商游族网络（002174）24%股权，作为价值近50亿元交易..
华为正式发布了新一代华为智慧屏V系列，有55/65/75/85英寸四种屏幕尺寸可选。华为智慧屏目前已推出X、V、S三大系列，分别定位为顶尖科技、影院音画..
近日，苹果公司因商标问题起诉了一家名为“Georgette LLC”的矿泉水公司，表示该公司申请的苹果形状商标几乎与其公司的一模一样。..
随着性别多元观念的发展，大众能接受的性别差异性表达的案例越来越多。性别气质的差异化表达也成为了一种被流量左右的噱头，打造出来的人设标榜..
iOS 15操作系统定于6月7日到11日的WWDC上首秀，那么苹果会带来哪些改变呢？据最新爆料，iOS 15的控制中心将会重新设计，风格参照macOS Big Sur。第..
今晚，华为举办全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会。会上推出1+2+N华为全屋智能解决方案，以全新的智慧生活体验，为消费者提供更多选择和可能。..
今天晚些时候，微软结束其Windows 10的翻译应用（Microsoft Translator）的运营。据该公司称，从4月9日起，Windows 10用户将无法再从微软商店下载..
4月8日晚，华为全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会召开，将带来新一代华为智慧屏V系列。发布会一开始，余承东首先介绍了华为全场景智慧生活战略升级计..
这次MIX FOLD首发，我们联手万豪国际集团，推出了全球限量版礼盒。其中烫金版内含MIX FOLD、三亚威斯汀酒店套餐、定制白茶香薰蜡烛。..
今天下午，唯品会再次对“真假GUCCI”一事做出回应，官方称，建议消费者在对商品有疑虑时，可选择有鉴定资质的权威鉴定机构进行鉴定，未有鉴定资质..
近日，小米宣布10年内投资100亿美元造车的决定引起了互联网以及汽车行业广泛关注。随后，滴滴、网易等也传出有造车的计划。对于网易也准备造车的传..
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第二家苹果店正在城东建设中。据报道，在柏林著名的Kurfurstendamm大道上开设苹果店8年后，该公司正计划在约12英里外开设第二家。虽然苹果公司没有..
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11代酷睿桌面处理器已经正式发售，TPU针对内存部分进行了测试有了进一步发现，和大家分享下。先说理论部分，11代酷睿重新设计了内存控制器，定义为..