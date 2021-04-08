联想（北京）申请注册“您都对”“客户都对”相关商标

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联想（北京）申请注册“您都对”“客户都对”相关商标

2021-04-08 21:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:根据眼查信息显示，3月25日，联想（北京）有限公司申请注册“您都对”“客户都对”相关商标，目前均处于等待实质审查。

据悉，这些商标国际分类包括网站服务、建筑修理等，当前商标状态为等待实质审查、商标申请中。

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