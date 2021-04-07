闲鱼加强租房管理：将下架或删除违规房源信息

站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:今日， 闲鱼发布了《关于进一步加强闲鱼租房管理的通知公告》称，为促进闲鱼住房租赁市场健康发展，响应国家房屋租赁法规及各地住房和城乡建设部整顿规范化住房租赁市场工作要求，将对违反《闲鱼租房发布须知》的行为，采取下架或删除房源信息、降权或屏蔽房源信息、限制发布等处罚措施。

同时，针对涉嫌违法违规的信息及行为，闲鱼也将配合移送相关国家机关处理。

据悉，2021年4月1日，闲鱼更新了租房发布须知称，闲鱼用户在闲鱼客户端上发布的房源信息需遵守以下发布标准及要求︰